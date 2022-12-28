Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im: Gaziantep şehidini uğurladı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) son yolculuğuna uğurlandı. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Hüseyin Korkmaz için dün memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.
Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Fadile Korkmaz “Seni böyle mi karşılayacaktım Hüseyin’im? Can Hüseyin’im sana nasıl kıydılar” diye gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran acılı baba Ali Korkmaz ise tören boyunca oğlunun parkasını elinden bırakmadı. Askeri üniformayı öpüp koklayan babayı yakınları teselli etti. Şehit asker, Yavuzeli’ne bağlı Örenli Mahallesi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.