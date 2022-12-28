Gündem Sana nasıl kıydılar Hüseyinim Gaziantep şehidini uğurladı
GAZİANTEP

Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im: Gaziantep şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Anne Fadile Korkmaz “Hüseyin'im sana nasıl kıydılar” diye gözyaşı döktü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sana nasıl kıydılar Hüseyinim: Gaziantep şehidini uğurladı
Anne Fadile Korkmaz “Hüseyin'im sana nasıl kıydılar” diye gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz (21) son yolculuğuna uğurlandı. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Hüseyin Korkmaz için dün memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi.

Fadile Korkmaz
Fadile Korkmaz

Şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Fadile Korkmaz “Seni böyle mi karşılayacaktım Hüseyin’im? Can Hüseyin’im sana nasıl kıydılar” diye gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran acılı baba Ali Korkmaz ise tören boyunca oğlunun parkasını elinden bırakmadı. Askeri üniformayı öpüp koklayan babayı yakınları teselli etti. Şehit asker, Yavuzeli’ne bağlı Örenli Mahallesi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Acılı şehit babası küçük oğluna sarıldı.
Acılı şehit babası küçük oğluna sarıldı.

Seninle gurur duyuyorum: Pençe Kilit şehitleri toprağa verildi
GÜNDEM
Seninle gurur duyuyorum: Pençe Kilit şehitleri toprağa verildi
En güzel gezi rotaları

En güzel gezi rotaları

​Skyroad fotoğraf yarışması sonuçlandı.
Safahat Türkiyenin belgeseli

Safahat Türkiye'nin belgeseli

​Akif vefat yıl dönümünde anıldı.
Çaycumada müjde böyle geldi

Çaycuma'da müjde böyle geldi

​58 milyar metreküplük keşfin hikayesi.
Mart ayında eve ulaşacak

Mart ayında eve ulaşacak

​Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi.
Kupanın gizli 'şampiyonları'

Kupanın gizli 'şampiyonları'

​Finalden bir gün önce stadyum Türk polisine emanet edildi.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 29 zam

İstanbul'da ulaşıma yüzde 29 zam

​1 Ocak itibarıyla uygulanacak.

Fransa teröristleri vermiyor

Fransa teröristleri vermiyor

​PKK'nın Avrupa'daki en büyük hamisi.
Dört büyükelçiyi kabul etti

Dört büyükelçiyi kabul etti

​İsrail elçisinden güven mektubu.
Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im

Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im

​Gaziantep şehidini uğurladı.
2022'de en çok yerli filmler izlendi

2022'de en çok yerli filmler izlendi

​İkinci sırada Eren var.
AB'ye petrol satmayacak

AB'ye petrol satmayacak

​Putin'den reste rest.
Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş

Twitter'ı FBI CIA ve Pentagon yönetmiş

​Musk dokuzuncu ifşaatını yaptı.
Kadıköy'de farklı sonuç

Kadıköy'de farklı sonuç

Fenerbahçe, Hatayspor'u farklı yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.
Bebeğini camdan atmıştı

Bebeğini camdan atmıştı

​Cani annenin cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.