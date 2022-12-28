Sana nasıl kıydılar 'Hüseyin'im: Gaziantep şehidini uğurladı

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Aday adaylığından kurtulma derdinde: Bakan Soylu Yeni Şafak’ın sorularını cevapladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim” açıklamasını değerlendirdi. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Soylu, “Kemal Kılıçdaroğlu kendi derdine düşmüş ve ‘Ben nasıl cumhurbaşkanı adayı olurum, aday adaylığından kurtulurum’, derdi içerisinde. Bu tip kişilere söylenecek tek bir kelime vardır, Allah kurtarsın” diye konuştu.