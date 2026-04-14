Sanal devriyede büyük tespit: 33 siteye erişim engeli getirildi

Kırşehir'de yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 33 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, yasadışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 33 internet sitesine yönelik işlem yapıldı. Tespitlerin ardından, mahkeme kararı istikametinde internet sitelerine erişim engeli getirildi.
İnternet sitelerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.