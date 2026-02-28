Yasa dışı bahse karşı seferberlik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ''Biz bu işin kökünü kazıyacağız'' dediği yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele için düğmeye bastı. 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına genelge gönderen Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruştur-malarda sürecin hızlandırılması talimatını verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve gelir gelmez yasa dışı bahis ve sanal kumarla topyekün mücadele için düğmeye bastı. Bakan Gürlek tarafından 81 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelede 'bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları' yapılması talimatı verildi. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek’in 11 Şubat 2026 tarihinde göreve gelmesinin ardından 16 Şubat’ta Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Gürlek adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'GÜNLÜDÜR' ibaresiyle resmi yazı gönderildi. Söz konusu talimatın, Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli ‘Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı’ kapsamında düzenlendiği belirtildi.
İLK TOPLANTI İÇİN BİR AY SÜRE
Gönderilen talimatta, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü ile kolluk ve adli merciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda her ağır ceza merkezinde, bilişim suçları savcılarının katılımıyla emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir 'Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı' yapılması talimatı verildi. İlk toplantının ise 1 ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.
RAPORLAR BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK
Toplantılarda dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, mal varlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararları ile kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi başlıklar ele alınacak. Toplantı sonuçlarının raporlanarak bakanlığa gönderilmesi zorunlu tutuldu. Bakanlık kaynakları, bu adımın yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan hesaplar, panel sistemleri ve kara para ağı üzerinden yürütülen yapıya karşı suç gelirlerinin kaynağına inmeye yönelik olduğunu bildirdi.
Türkiye ile Vatikan’dan mali suçlara karşı iş birliği
- Türkiye ile Vatikan, kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre MASAK ve Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasıyla sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını sağlayacak. Birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri, kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak. Kararla söz konusu mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.