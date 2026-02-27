Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Gürlek ile telefonla görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ziyaret ve program kapsamında gittiği Nevşehir'de partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Gürlek ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir teşkilatını tebrik ederek, "30 yılı aşkın bir süreden sonra bir şehirde böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmış olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Nevşehir’e gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binasında partililer tarafından karşılanan Bakan Gürlek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.
Böyle bir kardeşimizin bakan olarak açıklanmasından memnuniyet duyuyorum"
Bakan Gürlek de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Nevşehir için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Ziyaret, partililerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.