Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan’ın Türkiye’ye sağladığı katkılara ve siyasi mirasına vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 54’üncü Hükümetin Başbakanı ve Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
- "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54’üncü Hükûmetin Başbakanı, Millî Görüş Hareketi’nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedî aleme irtihalinin 15’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
