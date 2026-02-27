Bahis ve şike için özel birim

NTV'de yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu vurgulayan Gürlek, “81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Kanunda eksiklik olduğunu tespit ettik, cezaların az olduğunu gördük. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız” diye konuştu. “Futbolda şike” soruşturmalarına da değinen Gürlek, “Futbolun temiz olması lazım. Tüm Türkiye’de yasa dışı bahis, şike ve aynı şekilde teşvikle ilgili de tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum. Bu konuda İstanbul örnek oldu. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.