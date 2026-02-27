Yeni Şafak
Bahis ve şike için özel birim

27/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Akın Gürlek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve şike ile mücadele için özel bir birim kuracağını söyledi.

NTV'de yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun kanayan yarası olduğunu vurgulayan Gürlek, “81 il başsavcımıza özel olarak genelge gönderdim. Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek. Bu, toplumda kanayan yara. İnsanların bu illetten kurtulması lazım. Bizim bataklığı kurutmamız lazım. Kanunda eksiklik olduğunu tespit ettik, cezaların az olduğunu gördük. Onlarla ilgili düzenleme yapacağız” diye konuştu. “Futbolda şike” soruşturmalarına da değinen Gürlek, “Futbolun temiz olması lazım. Tüm Türkiye’de yasa dışı bahis, şike ve aynı şekilde teşvikle ilgili de tüm başsavcılıklarda özel bir birim kurmayı düşünüyorum. Bu konuda İstanbul örnek oldu. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ÇOCUKLARDA İNFAZ DEĞİŞEBİLİR

“Suça sürüklenen çocuk” kavramının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Gürlek, şunları kaydetti: “İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım. Maalesef bizim İnfaz Kanunu’muzda çocuklara özgü infaz hükümleri var. Yani çocuğun cezaevinde kaldığı bir gün, 2 gün sayılıyor. Gerekirse infazda düzenleme yapıp, çocuk cezasının tamamını yatacak.”



