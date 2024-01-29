Sanal devriyeler internet vurguncularının ensesinde: SİBERGÖZ-20 Operasyonu'nda 64 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında SİBERGÖZ-20 Operasyonu düzenlendi.
20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 64 şüpheli yakalandı.
"Sanal devriyeler dolandırıcıların ensesinde"
Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, 'Sanal devriyelerin nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde' olduğunu, onlara göz açtırmayacaklarını ifade ederek, "Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." dedi.
'Phishing' siteleri üzerinden vatandaşlarla iletişime geçiyorlardı
Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu yakalanan 64 şüphelinin, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları “Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.
Öte yandan 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.