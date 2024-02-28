Sancak Köşkü’nün yenilenmesi tamamlandı

Osmanlı Dönemi’nde ordunun sefere çıkarken padişah tarafından uğurlandığı ve seferden dönerken de karşılandığı Sancak-ı Şerif’in de o dönemde muhafaza edildiği köşk dün açıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Valiliği tarafından yürütülen tamir sırasında köşkün tarihi yapısı titizlikle korundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, “Bin üç yüz dönümlük bir kampüs bu. Çok şanslıyız ki buradan ecdadın sahip çıktığı birtakım yerler var. Burası bir ordunun sefere çıktığı ve toplandığı yer. Birçok iyi başarılı restorasyon yaptık. Hala bir iki tane daha eserimiz var onları da sıraya koyduk ve onları da uygun bir restorasyon haline dönüştüreceğiz” dedi.