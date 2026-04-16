Şanlıurfa Siverek’teki okul saldırısına 20 gözaltı

Olay, salı günü, Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve okuldan uzaklaştırıldıktan sonra açık öğretim lisesine geçtiği öğrenilen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına giren Ket, önüne çıkanlara ateş açtı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Olayın münferit bir hadise olduğu değerlendirilmekte olup, terör ya da örgütsel bir bağlantıya dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır” denildi.