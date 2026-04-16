Şanlıurfa Siverek’teki okul saldırısına 20 gözaltı

Şanlıurfa Siverek’teki okul saldırısına 20 gözaltı

15:0116/04/2026, Perşembe
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 20 oldu.
Siverek'te liseye silahlı saldırı olayında gözaltı sayısı 20 oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 9’unun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, salı günü, Hasan Çelebi Mahallesi Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan ve okuldan uzaklaştırıldıktan sonra açık öğretim lisesine geçtiği öğrenilen Ömer Ket, av tüfeğiyle eski okuluna geldi. Okul binasına giren Ket, önüne çıkanlara ateş açtı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, polis memuru Emre Çopur ile kantin işletmecisi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Siverek Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan öğretmen Cihat Edim’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bazı öğrencilerin saldırıdan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı belirtildi. Olayın ardından kaçamayacağını anladığı öne sürülen şüpheli Ömer Ket’in, aynı tüfekle yaşamına son verdiği belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir. Olayın münferit bir hadise olduğu değerlendirilmekte olup, terör ya da örgütsel bir bağlantıya dair herhangi bir bulguya ulaşılamamıştır” denildi.

Ayrıca, idari soruşturma kapsamında da Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiği bildirildi. İl merkezindeki hastanelerde tedavileri süren 9 yaralıdan 8’inin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ancak durumunun giderek iyileştiği ifade edildi.



