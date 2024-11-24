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Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: MYP'li İl Başkanı hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: MYP'li İl Başkanı hayatını kaybetti

00:3424/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
DHA
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Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da temaslarını tamamlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyunda kaza meydana geldi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada ikisi polis altı kişi yaralanırken, Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın Şanlıurfa'daki programı sonrasında konvoyunda meydana gelen kazada Milli Yol Partisi (MYP) Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara yaşamını yitirdi, 2'si koruma polisi 6 kişi yaralandı.

Seyir halindeki konvoyda kaza

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı'nda meydana geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şehirdeki temaslarını tamamladıktan sonra GAP Havalimanı'na hareket ettiği sırada konvoyda bulunan, AK Parti İl Başkanlığı'na ait Serdar Çoban'ın kullandığı 34 DJP 778 plakalı otomobil, İbrahim Halil Altun'un kullandığı 63 AAE 452 plakalı araca yandan çarptı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan AK Parti İl Başkanı Mehmet İlhami Günbeği'nin fotoğrafçısı Mehmet Cevher Doğan, koruma polisleri Cebrail Balcı ve Tarık Kızılay, sürücü Serdar Çoban, diğer araçta bulunan İbrahim Halil Altun, MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MYP İl Başkanı hayatını kaybetti

Yaralılardan durumu ağır olan MYP Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



#Şanlıurfa
#Trafik Kazası
#Milli Yol Partisi
#Mehmet Kolkara

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