Şanlıurfa'da depremde duvarı yıkılan apartmanın inşaatından sorumlu üç zanlı hakkında iddianame.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianamede, şüphelilerin çatıdaki korkuluk duvarıyla ilgili hesaplama yapmadıkları belirtildi. Duvarın, uzunluğunu sabitleyerek tutacak bir destek kullanılmadığından yıkıldığının anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, şunlar kaydedildi:
Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi
Şüpheli müteahhit M.K. iddianamedeki savunmasında, 9 yıl önce teslim ettiği binada kendisinin sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürerek, "Binanın taşıyıcı elemanlarında problem olmamıştır. Belki de yapılan tadilatlar nedeniyle çatıdaki korkuluk duvarı yıkılmıştır. Yönetmeliğe uygun bina yaptığım için yapıya iskan belgesi verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Şüpheli şantiye şefi Ö.G. ise yıkılan duvarı yönetmeliğe uygun olarak kontrol ettiğini ve kusurunun bulunmadığını savundu.
Şüpheli yapı denetim sorumlusu Y.K. de binanın denetimini yaptığını, kusursuz olduğunu öne sürdü.
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