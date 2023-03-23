Şanlıurfa'da depremde duvarı yıkılan apartmanın inşaatından sorumlu üç zanlı hakkında iddianame.

"Şüphelilerin üzerlerine düşen yükümlüğü yerine getirmedikleri, öngörülebilen netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları tespit edilmiştir. Şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettikleri anlaşılmıştır. 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır. Ölü ve yaralıların aynı aileden oldukları ve yaşadıkları mağduriyet ile acı göz önüne alınarak şüphelilerin alt sınırdan uzaklaştırılmak suretiyle cezalandırılması gerektiği mahkemenin takdirine bırakılmıştır."