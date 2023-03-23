Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem evlerimizi yıkmış canımızı yakmış olabilir ama bu felaket başarma irademizi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. https://t.co/1JfEGLOsdk — Yeni Şafak (@yenisafak) March 23, 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının hürmetine Allah'tan ülkemizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz inşallah.

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerden birisi Kahramanmaraş'tır. Bu felaket tarihimizin en acı hadiseleri olarak yer almıştır. Kaybettiğimiz her bir insanımız için canımızdan can gitmiştir.

"Bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak"

Depremin, selin, heyelanın yıktığını biz yeniden yaptık ve yapacağız. Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılına yürüyoruz. Toprağa verdiğimiz canlarımızın hatırasını ebediyen yaşatırken onlara layık olmak için daha çok çalışacağız. Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir ama bu felaket Türkiye Yüzyılı hayalimizi asla elimizden alamayacak.

"650 bin konut yapacağız"