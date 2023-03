Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem evlerimizi yıkmış canımızı yakmış olabilir ama bu felaket başarma irademizi Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacak

Depremlerde ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ramazan ayının hürmetine Allah'tan ülkemizi her türlü felaketten korumasını niyaz ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi ve bayrama da hep birlikte erişiriz inşallah.

6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerden birisi Kahramanmaraş'tır. Bu felaket tarihimizin en acı hadiseleri olarak yer almıştır. Kaybettiğimiz her bir insanımız için canımızdan can gitmiştir.