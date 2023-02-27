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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere para cezası

Şanlıurfa Valiliği, fahiş fiyat uygulayan emlak ve nakliye işletmelerine yönelik denetimlerde 405 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

16:07 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Şanlıurfa Valiliği

Şanlıurfa Valiliği

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada
"Denetimlerde, 619 işletme denetlenmiş, 134 ceza tutanağı düzenlemiş, 405 bin lira para cezası kesilmiştir. Denetimler devam edecektir."
ifadeleri kullanıldı.



#emlakçı ve nakliye işletmeleri
#fahiş fiyat
#para cezası
#Şanlıurfa Valiliği
40 dakika önce
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Şanlıurfa'da fahiş fiyat uygulayan emlakçı ve nakliyecilere para cezası
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