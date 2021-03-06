Gündem Şanlıurfada mağaralara ve belirlenen adreslere drone destekli operasyon 29 gözaltı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da mağaralara ve belirlenen adreslere drone destekli operasyon: 29 gözaltı - Şanlıurfa haber

Şanlıurfa'da mağaralara ve belirlenen adreslere drone destekli operasyon: 29 gözaltı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yer alan mağaralar bölgesine düzenlenen operasyonda, 8 ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı malzemeler ele geçirildi, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Ekipler, Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Şıh Maksut ve Topdağı mahallelerinde bulunan mağaralar ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dağlık alandaki mağaralara giden caddelerin giriş ve çıkışlarının tutulduğu operasyonda, demir kapılarla kapatılan bazı mağaralara özel harekat ekipleri "koçbaşı" kullanarak girdi. Bu mağaralarda oturma alanları, masalar ve kumar oynatma düzenekleri bulundu.

  • Drone desteği verilen ve 200 polisin katıldığı operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 180 mermi, 5 kesici alet, 10 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 63 uyuşturucu hap, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda eşya ve kumar oynatma malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Abone Ol Google News
Yeni lider Beşiktaş

Yeni lider Beşiktaş

​Siyah beyazlılar ligde üst üste 5 maçtır kazanıyor.
Üç PKKlıiki milyon dolarla yakalandı

Üç PKK'lı
iki milyon dolarla yakalandı

​Münbiç'teki örgüt elemanlarına götürüyorlardı.
Bakan Soylu: Görevlendirme sonrası Iğdırda kaynaklar iyi kullanılıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.