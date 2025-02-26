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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

11:5526/02/2025, Çarşamba
AA
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tefecilik suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Vali Sıldak detayları açıkladı

Vali Hasan Sıldak detayları açıkladıKonuyla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Polisimiz ve jandarmamız tarafından tefecilik suçuna karşı etkili operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda önemli deliller ele geçirilmiş ve 9 şüpheli yakalanmıştır. Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalardan dolayı polis ve jandarma ekiplerimizi tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı.


Vali Hasan Şıldak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yasa dışı faaliyetlere karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

#Şanlıurfa
#Tefecilik
#Asayiş

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