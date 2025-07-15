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15 Temmuz Darbe Girişimi
Sapkın yapıya karşı manevi siper

Sapkın yapıya karşı manevi siper

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0015/07/2025, منگل
G: 12/07/2025, ہفتہ
Yeni Şafak
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FETÖ’nün yıllarca din kisvesi altında kurguladığı sapkın kavramlara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı topyekûn bir mücadele yürütüyor. Son dönemde vaazlardan yayınlara, eğitim programlarından dijital içeriklere kadar birçok alanda halkı bilinçlendirme çalışmaları hız kazandı.

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimiyle gerçek yüzü açığa çıkan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), uzun yıllar boyunca dini kavramları istismar ederek halkın inanç duygularını suistimal etti. Dinî söylemleri araçsallaştıran örgüt, İslam’ın temel değerlerini çarpıtarak kendine özgü sapkın bir “din anlayışı” inşa etti.

SİSTEMATİK KAVRAMLAR ÜRETTİ

FETÖ, kendine has bir “din dili” oluşturarak “mehdiyet”, “imamlar hiyerarşisi”, “rüya ile yönlendirme”, “himmetin ibadet sayılması” gibi İslam dışı kavramları yıllarca meşrulaştırdı. Bu kavramlarla bireylerin itaatini örgüte yönlendiren yapı, dini öğretileri araçsallaştırarak inanç üzerinden manipülasyon gerçekleştirdi.

KAVRAM TEMİZLİĞİ BAŞLATILDI

FETÖ’nün oluşturduğu sahte dinî referansların toplumda yeniden zemin bulmaması adına Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi son bir yılda da bu alanda kapsamlı bir mücadele yürütüyor. Diyanet, özellikle şu başlıklarda yoğun çalışmalar yürütüyor:

VAAZ VE HUTBELERDE FETÖ UYARILARI

80 bini aşkın camide verilen hutbe ve vaazlarda, “din istismarı”, “bidat ve hurafeler”, “manevi sömürü” gibi konular işleniyor. Cuma hutbelerinde sık sık FETÖ’nün inanç sömürüsü anlatılarak halk uyarılıyor.

AKADEMİK TEMİZLİK

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ve Din İşleri Yüksek Kurulu, FETÖ’nün oluşturduğu sahte kavramlara karşı teolojik raporlar, akademik yayınlar ve kitapçıklar yayımlıyor. “Din İstismarıyla Mücadele El Kitabı” gibi yayınlar, imamlar ve vaizler için başvuru kaynağı haline geldi.

GENÇLİK MERKEZLERİNDE DİNİ EĞİTİM

Özellikle üniversite gençliğini yeniden etkilemeye çalışan FETÖ’ye karşı Diyanet, Gençlik Koordinatörlükleri aracılığıyla gençlerle yüz yüze buluşmalar gerçekleştiriyor. «Gençliğe Değer» projesi kapsamında binlerce gence doğru dini bilgi aktarılıyor, sahte cemaat ve yapılar konusunda farkındalık kazandırılıyor.

DİJİTAL İÇERİKLER VE SOSYAL MEDYA ATAĞI

Diyanet TV, Diyanet Radyo ve sosyal medya kanalları üzerinden hazırlanan kısa filmler, grafikler ve uzman anlatımlarıyla FETÖ’nün istismar ettiği dini kavramlar halkın anlayacağı dilde anlatılıyor. “Doğru Bilinen Yanlışlar” gibi içerikler büyük ilgi görüyor.


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