Gündem Satılık değil çalıntı
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Satılık değil çalıntı

Organize kaçakçılık şebekesi tarafından sahte belgeler düzenlenen lüks araçların yurtdışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulduğu tespit edildi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Araçların sergilendiği Emniyet bahçesi galeriye döndü.
Araçların sergilendiği Emniyet bahçesi galeriye döndü.

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu “çalıntı” kaydı ile Interpol tarafından aranan araçların şasi numaraları değiştirilip sahte ruhsatla noter satışı yapıldığı, bazılarının da ÖTV ve KDV’si ödenerek ithalatının gerçekleştirildiğini tespit etti.

UYDUDAN YER TESPİTİ

Operasyon için düğmeye basan ekipler, gerçek şaşi numaralarını tespit ettiği araçların yerlerini GPS’den belirledi. 17 Temmuz’da düğmeye basan polis İstanbul, Van, Adana, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale, Mersin ve Ankara’da düzenlediği eşzamanlı operasyonlarla değeri 40 milyon lira olan, aralarında Porsche, Range Rover, Mercedes ve Bentley’lerin de bulunduğu 19 lüks aracı ele geçirdi. Bazı araçlar köylerde tahıl ambarları ve samanlıkların içine gizlenmiş halde bulundu.

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