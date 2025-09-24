Savaş ilanı gibi tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin, hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini söyledi. Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, BM Genel Kurulu marjında ikili bir görüşme gerçekleştirdi. BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz" dedi. ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" sorusuna, "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını verdi. "Siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" sorusuna da, "Duruma göre" diye karşılık verdi.





RUS EKONOMİSİ KÖTÜ DURUMDA

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi. Trump ayrıca, "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması" değerlendirmesini yaptı.





UKRAYNA ESKİ TOPRAKLARINI GERİ KAZANABİLİR

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da Rusya'nın askeri ve ekonomik açıdan kötü durumda olduğunu savunarak, Ukrayna'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun desteğiyle savaşın başındaki topraklarını geri kazanabileceğini, "hatta daha ileri gidebileceğini" belirtti. Trump, "Bence Ukrayna, Avrupa Birliği'nin de desteğiyle savaşıp ülkesinin tamamını geri kazanabilecek bir pozisyonda. Ukrayna ülkesini eski haline getirebilir ve kim bilir belki de daha da ileri gidebilir" ifadesini kullandı. ABD Başkanı, Rusya'nın kısa sürede kazanabileceği iddia edilen bir savaşı 3,5 yıldır sürdürdüğünü ve halen kazanamadığını belirterek, Rusya için "kağıttan kaplan" nitelemesinde bulundu.





BM KÜRSÜSÜNDEN NOBEL İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, göreve gelmesinin ardından 7 savaş bitirdiğini belirterek, Birleşmiş Milletler’in kendisine bu konuda yardım etmediğini ifade etti. Trump, "Bitirilmesi imkânsız 7 savaşı 7 ayda bitirdim. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil. Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen tek şey bozuk bir prompter. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. BM'den boş laflar duyuyoruz. Boş laflar savaşı bitiremez" ifadelerini kullandı. "Herkes Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğimi söylüyor" diyen Trump "bunu önemsemediğini, amacının bu savaşları bitirmek olduğunu" söyledi. Bazı devletlerin Filistin'i tanıma peşinde olduğunu söyleyen Trump "Bu Hamas'ın korkunç suçlarının ödüllendirilmesi olacaktır" dedi.



