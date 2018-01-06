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POLİTİKA

Savunmada dev işbirliği

Rusya ile S400’de nihai anlaşmaya varan Türkiye, hava savunma sisteminde Fransa ve İtalya ile de tarihi ortaklığa gidiyor. Üç ülke arasındaki füze anlaşması Paris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında imzalandı. Erdoğan, “Bu çok önemli bir adım. Şimdi süratle üretime geçmek istiyoruz” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Füze anlaşması Paris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında imzalandı.
Füze anlaşması Paris’te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreninin ardından heyetler arası resmi öğle yemeğine geçen Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin sonunda iki liderin huzurunda Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-B Sözleşmesi imzalandı.

18 AYLIK SÖZLEŞME

Rusya’dan S-400 alarak hava savunma sistemini güçlendiren Türkiye, Fransa ve İtalya ile de uzun menzilli hava savunma ve füze sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi için sözleşme imzaladı. Uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme imzalandı. Sözleşme takvimine göre üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020’lerin ortasında hazır olmasının öngörüldüğü ve hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

UZUN DÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ

Ortak geliştirme faaliyetlerinin Türkiye’nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanı sıra, ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratması bekleniyor. Fransa, İtalya ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projelerinde işbirliği yapmak üzere bir niyet beyanı imzalamışlardı.

THY’YE 25 YENİ AİRBUS

Görüşmenin sanunda Eursam anlaşmasının yanısıra Türk Hava Yolları, (THY) ile Airbus arasında da yolcu uçağı alım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında THY, 25 adet A350-900 model uçağın satın alma görüşmelerine başlayacak. A350-900’ler Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı.

  • İkiyüzlülükten çıkmak gerekir
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Diyalog ve ortak çalışma yaklaşımı içindeyim. Türkiye ile terörle mücadelede örnek teşkil eden iyi bir işbirliğimiz var. Terörle mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. Bunu kuvvetlendirilmiş ortalıklar çerçevesinde yapacağız. Füze savunma anlaşması imzaladık. Uçak anlaşması da önemli bir anlaşma. Sinop Nükleer Santrali konusunda da görüştük. Ortadoğu’yu konuştuk. Filistin meselesinde iki devletli çözüm olmalı” dedi. Macron, “DEAŞ sonrası Suriye’de barış ve istikrar sağlanmalı. Suriye yol haritasında birlikte çalışmak isteriz. Türkiye-AB ilişkilerine de değindik. Türkiye Avrupa Konseyi kapsamında kalmalı. Türkiye - AB diyaloğu daha sakin olarak devam etmeli. Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmak gerekiyor. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü çok önemlidir” diye konuştu.
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