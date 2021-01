Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış

Savunma Sanayi Başkanlığındaki (SSB) milli projelerle ilgili ihale bilgilerinin yabancı firmalara sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz’ın ifadesi ortaya çıktı. İsrail yapımı insansız hava aracı Heron’u Türkiye’ye satan ve M60 tanklarının modernizasyonunda Türkiye’yi zarara uğrattığı belirtilen Mehmet Durmaz’ın oğlu olan Emre Alp Durmaz’ın evinde çıkan paraları böyle savunurken söyledikleri pes dedirtti.

5 TL DAHİ VERMEDİM

“Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltilen şüpheli Durmaz, eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile iş ilişkisi olmadığını ve kendisine 5 TL dahi vermediğini ileri sürdü. Durmaz, bir çalışanı vasıtasıyla Özbilgin’e verilmesini istediği ve telefon görüşmesi kayıtlarına geçen zarf ile ilgili olarak ise “Ben konuşmada geçen zarfı ve meblağı hatırlamıyorum. Özbilgin’e herhangi bir işten dolayı para vermedim” iddiasında bulundu.

MİKTAR KÜÇÜK OLUNCA HATIRLAMAMIŞ

Durmaz, hakimlikteki sorgusunda ise kendisiyle çelişti. Durmaz, hatırlamadığını söylediği zarfla ilgili olarak hakimlik sorgusunda, “Özbilgin benden bin 500 TL talep etmişti. Ben de bir zarf içerisinde gönderdim, daha sonra kendisinden geri almıştım. Çok küçük bir meblağ olduğu için savcılıkta hatırlamadığımı söylemiştim” dedi.

KASADA YER KALMAMIŞ!

Durmaz, eski proje müdürü Özbilgin’in evinde ele geçirilen yaklaşık 1.5 milyon avronun babasına ait olduğunu savundu. Bu parayı Özbilgin’in aracında unuttuğunu öne süren Durmaz’ın, kendi evinde ele geçirilen yaklaşık 5 milyon avro ile ilgili yaptığı savunma ise dikkat çekti. Durmaz, “Belirtilen paraların tamamı babam Mehmet Durmaz’a aittir. Babamın kendi odasındaki kasada yer olmadığı ve ofisimizde akşam bir şahıs kalmadığı için babam parayı geçtiğimiz aylar içerisinde parti parti bana teslim etti” dedi.

EVDE O KADAR PARA ÇOK DEĞİL

Şüphelinin avukatı da savcılık ve hakimlikteki savunmasında, Durmaz ve Özbilgin’in evinde çıkan milyon avrolara ilişkin “40 yıldır iş hayatında başarılı işler yapmış olan müvekkilin babasının ölçeğine göre çok fazla denebilecek miktarda değildir. Müvekkilinin babasının 120 parça gayrimenkulü vardır. Annesinin babadan kalan serveti de en az o kadardır. Yaptığı iş hacmi nedeniyle evinde bu miktarda para bulundurması mümkündür. Bodrumda devam eden değeri 50 milyon avroya kadar çıkan inşaatları vardır. Her an için evinde nakit para ihtiyacı olan insanlardır. Müvekkilin babasının evinde ele geçen 5 milyon avro her zaman elinin altında bulundurduğu paralardır” ifadelerini kullandı.

Emre Alp Durmaz

Mehmet Durmaz

Roket ihalesi de dosyada

Yusuf Hakan Özbilgin