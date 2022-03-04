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ANKARA

Seçim yasası haftaya Meclis'te: Seçmen için ‘son bir yıl’ ikamet şartı

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası haftaya Meclis’e gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan 15 maddelik düzenlemede seçmen göçünün önüne geçecek bir formül de yer alıyor. Buna göre seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesinin önüne geçilecek. Seçmenin son bir yıl içinde sürekli bulunduğu adresi dikkate alınacak.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Seçim yasası haftaya Mecliste: Seçmen için ‘son bir yıl’ ikamet şartı
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Cumhur İttifakı’nın üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarındaki değişikliklerin Meclis’e sunulması için geri sayım başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında yürütülen görüşmeler sonucunda taslağa son şekli verildi.

BARAJ YÜZDE 7’YE İNİYOR

  • Düzenleme salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Beştepe’de dün Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen zirvede de taslak son kez gündeme geldi. Önümüzdeki hafta düzenlemenin kanun teklifine dönüştürülerek TBMM Başkanlığı’na sevk edilmesi planlanıyor.
  • 15 maddeden oluşacak düzenlemedeki en kritik değişiklik seçim barajı olacak. Buna göre, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek. Siyasi partilerin seçime girebilmeleri için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak. Partilerin, en az 41 ilde seçimden 6 ay önce örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek ve hülle’ yoluyla milletvekili transferlerinin önüne geçilecek.

ESKİ ADRES GEÇERLİ

Yerel seçimlerle birlikte yapılan muhtarlık seçimleri için akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla yaşanan “seçmen göçü”nün önüne geçecek bir madde de düzenlemede yer alacak. Değişiklikle, seçimlere kısa bir süre kala seçmen kütüklerinin yer değiştirilmesi mümkün olmayacak.

Bunun için de seçmenin son bir yıl içerisinde sürekli olarak bulunduğu adres dikkate alınacak. Tayin ve atama gibi zorunlu haller istisna tutulacak. Ayrıca il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hakim arasında kura çekilerek belirlenecek.

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