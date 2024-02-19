|
Gündem

Seçime bağımsız giriyor

CHP’nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldı.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:11 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Şükrü Genç.
Şükrü Genç.

CHP’nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız girecek.

Ana muhalefette yaşanan adaylık krizlerinin başını Sarıyer çekiyor. Üç dönemdir Sarıyer’de görev yapan Şükrü Genç, yapılan her ankette birinci çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmedi. İlçede, Mustafa Oktay Aksu isminin açıklanması Şükrü Genç’i çileden çıkardı. Önce belediye binası önünde açıklama yapan Genç, partisinin ilgili organlarına 18 Şubat’a kadar süre verdiğini duyurmuştu.

ZEYBEK ENGELLEDİ

Ancak ‘adaylık konusunda yeni karar alınacağını’ bekleyen Genç, umduğunu bulamadı. Bunun üzerine diğer aday adaylarının desteğiyle bağımsız aday olacağını açıklayan Genç’in çevresine “Beni aday göstermezlerse partiden ayrılıp bağımsız olarak seçime gireceğim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer yöneticiler, bize ‘Sadece ağabeylik yapın, konuşmayın, adayımıza destek verin’ çağrısı yaptı. Adaylığımı Gökan Zeybek istemedi. Daha önce aday olan Zeybek halen engel oluyor” dediği öğrenildi.

CHP SARIYER’DE KAYBEDECEK

Öte yandan önceki akşam diğer aday adaylarıyla bir açıklama yapan Genç, “Yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık CHP iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır” ifadelerini kullandı.



#Şükrü Genç
#CHP
#Siyaset
#yerel seçimler
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayları