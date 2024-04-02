Seçmenden Rize vefası

Rize seçim sonuçları belli oluyor. 81 ilde oy verme işlemi başladı. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Rize ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Rize seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Rize seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? 2024 Rize oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.