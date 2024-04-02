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Seçmenden Rize vefası

Seçimde 24 ilde ipi göğüsleyen AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 54,71 ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize oldu.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:23 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Seçimde 24 ilde ipi göğüsleyen AK Parti'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 54,71 ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize oldu. Rize’yi Trabzon izledi. Trabzon’da AK Parti yüzde 51,49, Erzurum’da yüzde 50,45 oy aldı. AK Parti’nin ilçe bazındaki oy rekoru da Ordu Kumru’dan geldi. AK Parti'nin en yüksek oy aldığı ilk 5 ilçe şu şekilde: Ordu Kumru’da yüzde 73,88, Trabzon Hayrat’da yüzde 72,37, Rize İyidere’de yüzde 71,58, Rize Güneysu’da 71,36 Elazığ Arıcak’da yüzde 71,86.



#Seçim
#Siyaset
#Trabzon
#Rize
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