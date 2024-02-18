Şehide son görev

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay memleketi Erzincan’da toprağa verildi. Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, Erzincan'a getirilen şehidin naaşı, Kavakyolu Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilerek helallik alındı. İkindi namazını müteakip Terzi Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen şehidi, yüzlerce vatandaş uğurladı.
Salih Ay.
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21 saat önce