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Şehide son görev

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Salih Ay memleketi Erzincan’da toprağa verildi.

04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:57 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Salih Ay.
Salih Ay.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay memleketi Erzincan’da toprağa verildi. Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, Erzincan'a getirilen şehidin naaşı, Kavakyolu Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilerek helallik alındı. İkindi namazını müteakip Terzi Baba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen şehidi, yüzlerce vatandaş uğurladı.


Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Salih Ay'ın naaşı Erzincan'a getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay için Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şırnak'ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'na getirildi. Burada tören mangasınca uçaktan alınan Ay'ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Havalimanında düzenlenen karşılama töreninde, İl Müftüsü Muharrem Gül dua etti. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracı ile Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi, helallik alındı.Şehit Ay, ikindi vakti Terzi Baba Camisi'nde yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


#Şehit
#Pençe Kilit Operasyonu
#Salih Ay
21 saat önce
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