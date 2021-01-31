Gündem Şehir eşkıyası trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı Cezası belli oldu
MERSİN

Şehir eşkıyası trafikte 3 kadına sopayla saldırmıştı: Cezası belli oldu

Mersin'de trafikte 3 kadına şiddet uygulamaktan yargılanan kişiye 'basit yaralama' suçundan toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza da paraya çevrildi. Karara tepki gösteren mağdur kadınların avukatı, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek, üst mahkemeye itirazda bulunduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven maganda, cep telefonuyla görüntülenmişti.
Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven maganda, cep telefonuyla görüntülenmişti.

Mersin'de geçen yıl 28 Nisan Salı günü merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2'nci Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., baba ve kızıyla tartıştı.

  • Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından 3 kadın, polise giderek, baba ve kızından şikayetçi oldu. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, baba ile kızını polis merkezine getirdi. Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, doktordan raporlar alındı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Trafik magandası tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti
OYNAT 00:53
Trafik magandası tartıştığı 3 kadını sopayla darp etti
Mersin'de trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla döven maganda, cep telefonuyla görüntülendi. Yolun ortasında arabadan inen 3 kadına sopayla vuran şahıs, olayın ardından yanındaki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştı.

KIZINI KORUMAK İÇİN VURMUŞ

Sanık Ali G. (57) hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında sanık Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek, kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

Şehir eşkıyası trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü
GÜNDEM
Şehir eşkıyası trafikte tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Tarafları dinleyen mahkeme, sanık Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi. Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.

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