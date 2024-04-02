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Şehirciliğe kadın eli

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı. Yerel seçim sonucunda kadın belediye başkanları ikiye katlandı. Seçimlerin en dikkati çekeni ise kadın adaylar oldu. 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat artarken, 2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 01:32 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Hilal Ayık.
Hilal Ayık.

Yerel seçim sonucunda kadın belediye başkanları ikiye katlandı. Türkiye, yere seçimleri geride bıraktı. Seçimlerin en dikkati çekeni ise kadın adaylar oldu. 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat artarken, 2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

FATMA ŞAHİN İLE DEVAM

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu. Şahin oyların yüzde 38,8’ini aldı. CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da yüzde 50,2, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları toplamayı başardı. Akın yüzde 46,7 oya ulaştı.

EGE’DE 2 KADIN

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu. Köksal burada yüzde 50,7 oy olarak, oyların yarısından fazlasını topladı. Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim oldu. Ünlüce yüzde 51 oy aldı. Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise yüzde 48,9 oyla Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM’DE 4 KADIN

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı'da ise Hazal Aras rakiplerini geride bıraktı.

İlçelerde de kadınlar

İlçelerde de kadın adaylar kendini gösterdi. İstanbul Bakırköy’de Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Üsküdar’da Sinem Dedetaş, Maltepe’de Esin Köymen, Ankara Akyurt’ta Hilal Ayık, İzmir Çeşme’de Lal Denizli, Foça’da Saniye Fıçı, Karabağlar’da Emine Helil İnay, Karaburun’da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka’da Behice Yıldız Ünsal, Kınık’ta Sema Bodur, Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu, Selçuk’ta ise Filiz Ceritoğlu belediye başkanı oldu.



#Seçim
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