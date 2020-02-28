Şehit babası: Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti

Mersin'in Alibeyli Mahallesi’nde yaşayan aileye acı haber, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm.

Şehit annesi Gülten Tüzel

'Şehit olacağım'

’Oğlum nasıl durum’ dedim, ’baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı’ dedi. Geçen izinden dönerken de ’baba ben gidiyorum, şehit olacağım’ dedi bana" şeklinde konuştu.

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Kur’an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat’ta görüştüğünü belirtti. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Kur’an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in Mersin’in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.