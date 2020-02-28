Şehit babası: Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti

Mersin'in Alibeyli Mahallesi’nde yaşayan aileye acı haber, Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet tarafından verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm.

Şehit annesi Gülten Tüzel

'Şehit olacağım'

’Oğlum nasıl durum’ dedim, ’baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, 1,5 - 2 kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı’ dedi. Geçen izinden dönerken de ’baba ben gidiyorum, şehit olacağım’ dedi bana" şeklinde konuştu.

GÜNDEM İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

Kur’an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

Şehit annesi Gülten Tüzel de oğluyla yüz yüze en son 3 Şubat’ta görüştüğünü belirtti. Şehit evine Türk bayrağı asılırken, Kur’an-ı Kerim okunup tüm şehitler için dualar ediliyor.

33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in Mersin’in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

OYNAT 00:41 "İzinden dönerken, 'Baba ben şehit olacağım, arkamdan ağlama' demişti" Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Güçlükle konuşan şehidin babası Şuayip Tüzel, 'İzinden dönerken, 'baba ben şehit olacağım arkamdan ağlama' demişti.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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