Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Birliklerimizin bulunduğu yerleri biliyorlardı, ambulansları dahi vurdular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Rusya'nın açıklaması ile ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur' ifadelerini kullandı.