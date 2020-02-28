Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya'nın açıklamasına yalanlama
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Birliklerimizin bulunduğu yerleri biliyorlardı, ambulansları dahi vurdular
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'nın "Türkiye Rus ordusunu bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi" iddiasını yalanladı. Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki alçak saldırı sonrasında "Türk askerinin bölgedeki varlığından haberimiz yoktu" açıklaması yapan Rusya'yı çok net bir dille yalanladı.
Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar şunları söyledi:
"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.