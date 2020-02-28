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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya'nın açıklamasına yalanlama

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Birliklerimizin bulunduğu yerleri biliyorlardı, ambulansları dahi vurdular

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'nın "Türkiye Rus ordusunu bölgedeki varlığına ilişkin bilgilendirmedi" iddiasını yalanladı. Akar, "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki alçak saldırı sonrasında "Türk askerinin bölgedeki varlığından haberimiz yoktu" açıklaması yapan Rusya'yı çok net bir dille yalanladı.


Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar şunları söyledi:

  • "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı
OYNAT 00:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hain saldırının detaylarını paylaştı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son dakika açıklamasında Rusya'nın açıklaması ile ilgili “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur' ifadelerini kullandı.

Bakan Akar açıkladı... İdlib'deki alçak saldırı sonrası 309 rejim askeri öldürüldü
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Bakan Akar açıkladı... İdlib'deki alçak saldırı sonrası 309 rejim askeri öldürüldü

Son dakika... Rusya'dan İdlib açıklaması
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Son dakika... Rusya'dan İdlib açıklaması

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
OYNAT 02:10
Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu
Rejimin hain saldırısının ardından Türk ordusu, sabaha kadar rejim hedeflerini ağır bombardımana tuttu. İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi.


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