İdlib şehitlerinin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esad rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonuçu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan şanlı Mehmetçiğimizin isimleri belli olmaya başlandı.

ADANA - SELMAN CANKARA (26)

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Selman Cankara'nın (26) acı haberi, Adana'da yaşayan ailesine verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Selman Cankara'nın şehadet haberi, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Acı haberi alan şehidin babası Adil ile annesi Hatice Cankara, büyük üzüntü yaşadı. Şehadet haberini duyan ailenin yakınları da taziye için eve akın etti. Tek katlı eve gelen zabıtalar, binaya Türk bayrağı astı.

BİNGÖL - MUHARREM ÖĞÜTÇÜ (25)

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün (25) acı haberi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Astsubay Muharrem Öğütçü'nün şehadet haberi, Karlıova'ya bağlı Suçatı köyünde oturan ailesine ulaştı. Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, sağlık ekipleri eşliğinde aileye, oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde çobanlık yapan, 4 çocuk babası Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce telefonda yaptığı görüşmeyi anlattı. Öğütçü, oğluyla görüştüğü sırada çatışma çıktığını belirterek, daha sonra kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Bir oğlunun da Kayseri'de asker olduğunu anlatan Ramazan Ögütçü, "Vatan sağ olsun" dedi.

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OSMANİYE - BATUHAN TANK İLE HALİL İBRAHİM AKKAYA

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

DEDESİ DE 1977'DE ŞEHİT OLMUŞ

Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın acı haberi ise Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay tarafından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kısa süre önce Nida Demirezer ile nişanlanan oğlunun yaralı olduğunu öğrenip, Hatay'a giden baba Ahmet Turan Tank, aldığı acı haberle Kadirli'deki evine döndü. Şehit Berat Kocadallı Mahallesi'nde oturan ailenin evine taziye ziyaretinde bulunuldu. Şehit Batuhan Tank'ın dedesi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında Kadirli'de bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırı sonucu şehit olduğu kaydedildi.

TEKİRDAĞ - RECEP BEKİR (33)

İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

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İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden 21 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Bekir’in Tekirdağ’daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. 15 gün önce İdlib’e gittiği öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Recep Bekir’in evine Türk bayraklı asılırken, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin Hatay Reyhanlı doğumlu olduğu öğrenilirken, Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki baba ocağının bulunduğu sokağa taziye çadırı da kuruldu.

MERSİN - MUHAMMET AKAY

İdlib bölgesinde, Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay'ın, Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

Şehit Akay'ın merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberini Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri erkan verdi.

Acı haberi çalıştığı iş yerinde öğrenen şehidin babası Osman ile annesi Kezban Akay'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin Selçuklar Mahallesi'ndeki dede evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

MERSİN- İBRAHİM TÜZEL (24)

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel

ANTALYA- TURGUT BURKAY KORKMAZ (23)

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz

KAHRAMANMARAŞ- AHMET SAYGILI

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı-Kahramanmaraş/Türkoğlu

AFYONKARAHİSAR- SÜLEYMAN ŞAHİN (35)

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

KAYSERİ-ALİ TAŞÖZ (24)

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

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Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.

BİTLİS-GÜVEN KURTULMUŞ

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş

KAHRAMANMARAŞ - AKİF AKÇADAĞ

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Kahramanmaraş'taki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Akif Akçadağ'ın (29), Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Serkan Keçeli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Salih Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan, aile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Bu arada, şehidin babası Bekir ve annesi Serpil Akçadağ'ın Hatay'a gittiği, çocuklarının şehadet haberini de orada aldığı öğrenildi.

Haberi alan şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.

AA Akçadağ ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

MERSİN- OSMAN AK

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Ak'ın Mersin'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

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Şehit Ak'ın Silifke ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine şehadet haberini Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Silifke Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy verdi.

Haberi alan şehidin babası Muhammet ve annesi Meral Ak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

İSTANBUL - AHMET ALPASLAN

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın evine şehit ateşi düştü. Alpaslan'ın Bağcılar'da bulunan evine Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Alpaslan için dua okundu. Şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Vatan sağ olsun, devletimiz sağ olsun, gururluyuz, kendimizi zor tutuyoruz ama gururluyuz. Düşmanı sevindirmeyeceğiz, yeneceğiz bunları da, vatan sağ olsun. En son 2-3 hafta önce konuştuk, 'Beni merak etmeyin iyiyim' dedi." diye konuştu.

Şehit Uzman Onbaşı Alpaslan annesi Latifa Alpaslan ve kız kardeşleri Berivan ve Dilan ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Alpaslan'ın ailesinin isteği üzerine İzmir'de toprağa verileceği öğrenildi.

DHA Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan.





ADIYAMAN - MEHMET ORHAN

İdlib’de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın (25) Adıyaman'daki evine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin merkez Fatih Mahallesi'ndeki babaevine gelen Vali Aykut Pekmez, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Gökhan Türköz şehadet haberini anne Elif ve baba Ahmet Orhan'a verdi.

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Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri ve akrabaları teskin etti.

Orhan ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Dört kardeşi olan Mehmet Orhan'ın yaklaşık üç yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

KONYA - BAYRAM OLGUN

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) acı haberi memleketi Konya'daki ailesine verildi.

65'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib'de yapılan hava saldırısında şehit düştü. Şehit Olgun'un acı haberi memleketi Konya'nın Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'ndeki annesi Döne Olgun ve ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehit Olgun'un baba evine Türk bayrağı asıldı, yakınları da eve akın etti.

Bekar olan şehit Olgun'un yaklaşık 2 ay önce babası İrfan Olgun'un vefat ettiği ve birliğinden izin alıp babasının cenazesine katıldığı belirtildi. Şehit Olgun'un, mahalledeki berber arkadaşına tıraş olurken ''Arkadaşlarım orada çatışıyor. Ben cenaze için geldim. Belki bu son tıraşım olur'' diyerek sohbet ettikten sonra da o gece birliğine döndüğü öğrenildi.

Olgun'un cenazesinin yarın Tepekent Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

DHA Piyade Teğmen Bayram Olgun.





UŞAK - ALİ TURGUT

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un (39) Uşak'ın Banaz ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

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İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un Banaz'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin Büyükoturak köyündeki baba evine gelen Uşak Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, AK Partili Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, şehadet haberini TCDD'den emekli işçi baba Ahmet Turgut ve anne Sultan Turgut'a verdi. Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Turgut ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Ailenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Uzman Çavuş Ali Turgut'un bekar olduğu öğrenildi.

Bursa - Tolga Can Yılmaz

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (24) acı haberi, Bursa'da yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın şehadet haberi, Yıldırım ilçesinde yaşayan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Tülay Yılmaz, fenalaşırken, sağlık ekibi müdahale etti. Baba Tacettin Yılmaz'ın ise memleketi Zonguldak'ta olduğu öğrenildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve aile yakınları, taziye ziyareti için geldi. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Tolga Can Yılmaz'ın, evlenmek için para biriktirdiği öğrenildi.

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DHA Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz.





Tokat - Adem Akın

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın şehadet haberi, Tokat merkeze bağlı Uğrak köyünde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Raziye- Beytullah Akın çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan şehit Akın'ın ailesine acı haberi; Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili verdi. Şehadet haberiyle anne Raziye Akın ve ağabey Recep Akın, büyük üzüntü yaşadı. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, taziye için şehidin evine akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Adem Akın'ın İstanbul'da yaşayan diğer kardeşlerinin de acı haber sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktığı öğrenildi. Bekar olan şehidin babası Beytullah Akın'ın 20 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesinin Uğrak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

DHA Piyade Uzman Çavuş Adem Akın.

İstanbul - Emre Baysal

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 3 yıllık Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın evine şehit ateşi düştü. Baysal'ın Sancaktepe'de bulunan evine ve sokaktaki tüm evlere Türk bayrakları asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Bir ambulansın da hazır bekletildiği sokakta, şehit Emre için dua okundu. Şehidin dayısı Umut Başal, "Vatan sağ olsun, Bayrağımızı Allah indirmesin. Şehitlerimizi yüce mevlam yüceltsin. Kendisi nişanlıydı. Nisan'ın 20'sinde düğünü olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Kullanmak nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Konuşması çok zor." diye konuştu.

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Şehit Uzman Onbaşı Baysal'ınn annesi Nuran Baysal ve Babası Uğur Baysal ise evde taziyeleri kabul etti. Şehit Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal'ın Konya'da askerde olduğu öğrenildi. Şehit Baysal için yarın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde tören düzenlenecek.





OYNAT 02:09 Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar bombardımana tuttu Rejimin hain saldırısının ardından Türk ordusu, sabaha kadar rejim hedeflerini ağır bombardımana tuttu. İnsansız Hava Araçları'ndan alınan görüntülerde, Suriye rejiminin ve rejime bağlı güçlerin atış destek unsurlarının ve hareketli unsurların vurulduğu görüntüler kaydedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:41 Bakan Akar ve komutanlar yaralı askerleri ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'le İdlib'deki hain saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti ve askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

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OYNAT 00:41 Öfke büyük: Konsolosluk önünde 'katil Putin, katil Rusya' sesleri Rusya destekli Esed güçleri tarafından askerlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda 33 askerimizin şehit olmasının ardından bir grup vatandaşımız İstanbul Rus Konsolosluğu önünde toplanarak saldırıyı protesto etti. Öfkeli vatandaşlar 'katil Rusya, katil Putin ve 'şehitlerin hesabı sorulacak' sloganları attı.

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OYNAT 01:31 Şehitlerimizin intikamı böyle alınıyor: İdlib'de Esed rejimine yapılan misillemenin sıcak görüntüleri İdlib'de askerlerimize yapılan alçak saldırı sonrası rejim hedeflerinin havadan ve karadan ateş altına alınması kararı çıktı ve belirlenen hedeflere bombardıman başladı. Şehitlerimizin intikamını almak için başlatılan misilleme harekatında Suriye rejimine ait çok sayıda tank ve topçu unsuru imha edildi.

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OYNAT 00:00 Türkiye kapıları açtı, Suriyeliler Avrupa’ya yürüyor Türkiye Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Karar sonrası mülteciler sınırdan geçmeye başladı. Sınırdan geçerken görüntülenen sığınmacılar kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Hatay Valisi Doğan: İdlib'deki hava saldırısında 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur Hatay Valisi Doğan, İdlib'deki hain saldırı sonrası açıklamalarda bulundu. Doğan, 'İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 33 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından, ülke genelinde mülteci hareketliliği yaşanmaya başlandı. İzmir’in Dikili ilçesi sahil sitelerinde bir araya gelen 160 mülteci kendi aralarında biriktirdikleri para ile aldıkları botların plaja gelmesini bekliyor. Buradan botlara binecek olan mülteciler Yunanistan’a gitmek için yola çıkacak. Yunanistan’a geçiş yapmak için bekleyen grup adına açıklama yapın Suriye uyruklu Halit Sait, kendi aralarında para toplayarak bot aldıklarını ve Yunanistan’a geçiş yapmak için beklediklerini söyledi. İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir’den Yunanistan’a mülteci akını İzmir'in Dikili ilçesinde bir araya gelen 160 mülteci, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı.

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FOTOĞRAF 10 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti. İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor. Bakan Akar ve komutanlar sınırdaki Komuta Merkezi'nde: Harekat talimatlarını bizzat verdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

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FOTOĞRAF 60 Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü. Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Kapıların açıldığını duyan göçmenler sınıra akın etmeye başladı Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine Edirne'de yurt dışına çıkmak isteyen mülteciler Yunanistan sınırına akın etmeye başladı. İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısının ardından sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine yüzlerce mülteci Edirne'ye akın etti. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru yürüyüşe geçen mültecilerin sayısının sürekli arttığı görüldü.

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