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Şehit veteriner Mikail Bozlağan'ın intikamı böyle alındı: Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Berezer bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin aracını gasp edip, şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın ismi teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!' diyerek operasyonun görüntülerini paylaştı.

Pınar Görgü
13:52 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi.

Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden operasyonu düzenlendi.


Şehit Mikail Bozlağan'ın kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin aracını gasp edip, şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın ismi teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldığını duyurdu.



'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğiz'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek”
ifadelerini kullandı.




#İçişleri Bakanlığı
#Mikail Bozlağan
#Ağrı
#terör
#PKK
#Ali Yerlikaya
#Ankara
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