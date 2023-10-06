Şehit veteriner Mikail Bozlağan'ın intikamı böyle alındı: Bakan Yerlikaya operasyonun görüntülerini paylaştı

Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz Özden operasyonu düzenlendi.
Şehit Mikail Bozlağan'ın kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin aracını gasp edip, şehit ettiği veteriner teknikeri Mikail Bozlağan’ın ismi teröristlerin üzerine atılan bombaya yazıldığını duyurdu.