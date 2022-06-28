Şehitkamil Sahnesi hızla yükseliyor

Gaziantep’in kültür-sanat-eğitim hayatına yeni bir soluk kazandıracak D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah’tan bir mani çıkmaz ise yıl sonu itibariyle milletimizin hizmetinde olacak” dedi. Görev süresi içerisinde yaptığı kültür-sanat-eğitim yatırımlarıyla Gaziantep’i, ‘yaşanabilir kentler’ sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yakın zaman içerisinde önemli bir yatırımı daha Gazianteplilerin hizmetine sunacak.

D.T. Şehitkamil Sahnesi’ni; Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yapının son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Toplam 9 bin metrekare alan üzerine inşa edilen D.T. Şehitkamil Sahnesi’nin içerisinde; 10 bin 200 metrekarelik tiyatro binası, ana giriş ve fuaye alanı, 600 kişilik ana salon, 500 metrekarelik sahne, hareketli orkestra çukuru, hareketli sahne, kulis ve hazırlık odaları, sahne dekor ve depo alanları, VİP salonu, 3 bin metrekarelik kütüphane, DENE-YAP atölyesi, sanat merkezi, kafeterya, 3 bin 200 metrekarelik kapalı otopark, 200 araçlık açık otopark bulunuyor.

REKLAM