Sekiz bin yıllık tarihe ışık tutacak kazı çalışması sürüyor

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Kütahya Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Eylülde açılması planlanan dev sağlık üssündeki odaların 159’u tek kişilik, 136’sı ise çift kişilik olarak dizayn edilecek. Konfor açısından çok önemli olan Şehir Hastanesi Kütahyalılar için dev bir sağlık merkezi olacak.