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Sekizinci kattaki evlerinin balkonundan düşen dokuz yaşındaki Münir hayatını kaybetti

Malatya'da sekiz katlı binanın en üst katında yer alan evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen dokuz yaşındaki Münir Taylan Öncü hayatını kaybetti.

00:49 - 30/10/2023 Pazartesi
DHA
Malatya'da sekizinci kattan düşen dokuz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'da sekizinci kattan düşen dokuz yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'da, sekiz katlı apartmanın en üst katındaki balkondan düşen Münir Taylan Öncü (9) hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Sekiz katlı bir apartmanın son katındaki evlerinin balkonda oynayan Münir Taylan Öncü, iddiaya göre dengesini kaybederek boşluğa düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Münir Taylan Öncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evlatlarının ölüm haberine dayanamayarak baygınlık geçiren Münir'in anne ve babası gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Münir Taylan'ın cenazesi olay yerindeki incelenmesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Malatya
#Münir Taylan Öncü
#Ölüm
#Adli Tıp Kurumu
1 saat önce
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