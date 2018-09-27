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İSTANBUL

Sektör Furniture İstanbul’da buluşuyor

Mobilya fuarı Furniture İstanbul, bir kez daha sektörün en büyüklerini tek bir çatı altında buluşturmaya hazırlanıyor. 6 - 11 Kasım 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy’de düzenlenecek olan fuarın 1 milyar dolarlık iş hacmi yaratması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuara ilgi yoğun oldu.
Fuara ilgi yoğun oldu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztaşkın, Furniture İstanbul’un, 2018 yılının ilk 6 ayında 5,8 oranında küçülen mobilya sektörü için can suyu olacağını ifade etti. Öztaşkın,“Sektörümüzün, KDV indiriminin sona ermesi ve üst üste uygulanan ham madde zamları nedeniyle yılın ilk yarısında yaşadığı küçülmeyi fuarımızda oluşacak iş hacmiyle birlikte telafi edeceğini düşünüyoruz.Türk mobilya sektörü olarak katma değeri yüksek, tasarım anlamında değer katan ürünler ortaya çıkarıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz yakın ve uzak coğrafyalardan yoğun ilgi görüyor. Döviz kurlarının artışıyla birlikte ürünlerimiz, yabancı alım heyetleri için daha cazip bir hale geldi. Dolayısıyla bu yıl 6 - 11 Kasım tarihleri arasında organize edeceğimiz Furniture İstanbul fuarımızda çok daha yüksek sayıda alım heyeti ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

2019 MOBİLYA TRENDLERİ BU FUARDA

Öztaşkın, 14 yıldır MOSDER tarafından gerçekleştirilen fuarın son iki yıldır Furniture İstanbul adıyla organize edildiğini söyledi. Öztaşkın, “Sektörümüzün uluslararası konumunu daha da yukarılara taşıyan Furniture İstanbul, Avrasya’nın en büyük mobilya fuarı olma hedefi ile her yıl ivme kazanıyor. 2019-20 mobilya ve dekorasyon trendlerinin belirleneceği Furniture İstanbul’un sektöre yol göstereceğine inanıyoruz. Mobilya alıcılarının da bu fuarı ziyaret etmeden kararlarını vermemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Designers’ Lounge alanında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tasarımcıları ve mobilya üreticilerini bir araya getireceğiz” dedi.

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