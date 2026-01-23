Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı 2025 yılında Selçuklu vizyonuyla hayata geçen hizmetleri açıkladı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’da geçtiğimiz yıl hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştı.

Pekyatırmacı:Hedefimiz Selçuklumuzda yaşayan bütün vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak

Selçuklu Kongre Merkezi’ne gerçekleştirilen programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, belediye başkan yardımcıları, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Pekyatırmacı: Eğitimden kültür sanata, spordan sağlığa çok farklı alanlarda elimizi taşın altına koyuyoruz

Selçuklu’nun yıldızının her zaman olduğu gibi parlamaya devam ettiğini ve etmeye de devam edeceğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuz bugün 700 bini aşan nüfusuyla Türkiyemizde 50 ilden daha büyük bir nüfusa sahip ve ilçe sıralamasında da 13. sıradaki en büyük ilçelerden bir tanesi. 700 bin nüfusumuzla birlikte 39'u merkez 33'ü dış mahalle olmak üzere 72 mahallemize 2 bin kilometrekare yüz ölçümünde hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri yaparken en başta temel belediyecilik hizmetlerini en iyi, en verimli, en doğru şekilde yerine getirmek tabii ki önceliğimiz. Ama yerel yönetim olarak sadece temel belediyecilik hizmetleriyle görev alanımızın sınırlı olmadığını düşünüyoruz. Bu manada Selçuklumuzda başta valiliğimiz, kaymakamlığımız olmak üzere bütün kurumlarımızla, sivil toplumumuzla ve yerel yönetimlerimizle iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliği kapsamında da eğitimden kültür sanata, spora, emniyete, sağlığa varıncaya kadar çok farklı alanlarda elimizi taşın altına koyuyoruz. Hedefimiz Selçuklumuzun standardını daha yukarıya taşımaktır. Selçuklumuzda yaşayan bütün vatandaşlarımıza en doğru, en iyi, en güzel hizmetleri sunabilmek ve her alanda vatandaşımızın hem hizmet standardını yükseltmek hem de Selçuklumuzun değerini yukarıya taşımak. Bu manada Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın 5 yılda bir yayınladığı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında son yayınlanan endekste Selçuklumuz

Türkiye genelinde 21. sıradaydı. Bu büyük bir başarı. Çünkü sosyoekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasının belirletmesinde çok sayıda kriter var. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimle ilgili, şehir hayatıyla ilgili, imarla ilgili yaklaşmayla ilgili çok farklı kriterler var. Bu kriterlerin hepsini değerlendirmesinin neticesinde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerin yanında Konya'nın, Anadolu şehri olarak Selçuklumuzun 21. sıraya yüklenmiş olması bizim için çok önemli. İnşallah Selçuklumuzu daha da yukarılara hep birlikte taşıyacağız” dedi.

2025 yılında yatırımına başlanan, devam eden ve tamamlanan çalışmalarla ilgili ana başlıklar halinde bilgilendirmelerde bulunan Pekyatırmacı açıklamalarında şu görüşlere yer verdi;

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz yaz döneminde faaliyete geçecek

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi en başta ve en büyük yatırımlarımızdan bir tanesi. Yaz döneminde basın mensuplarımızla birlikte orada bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Artık sporcu merkezinde sona geldik. %90'ın üzerinde tamamlanma oranıyla şu anda bütün ince işler yürütülüyor. Sporcu merkezimizi inşallah kış döneminde tamamlayıp yaz döneminde özellikle de yaz spor okullarının açılma döneminde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burada hedefimiz sadece spor okulları öğrencilerine hizmet vermek değil, ölçme ve değerlendirme programları sayesinde gençlerimizin yeteneklerini, kabiliyetlerini ölçerek onları desteklemek ve yetiştirmek. Milli sporcu olarak ülkemizi, şehrimizi temsil etmelerini sağlamak da en büyük amaçlarımızdan biri. Bugün spor okullarımızda çok sayıda gencimiz var ve spor okullarımızdaki sayılarımız, kontenjanlarımız artık bize yetmiyor. Buradaki yapacağımız çalışma neticesinde inşallah spor okullarındaki sayıyı da çok çok daha yukarılara çıkartmış olacağız.

Sille Kapalı Otopark ve Karma Yapılar Projemiz Silleye değer katacak

Sillemizde, Kapalı Otopark ve Karma Yapılar Projemizde bu sene yeniden ihale yaptık ve sonrasında yer teslimi yaparak işe başladık. İnşallah 2026 yılı içerisinde buradaki imalatları da tamamlayarak Sillemize, Sillemizin turizmine ve oradaki tarih ve kültürel değerlerimize de katkı sağlayacak şekilde fiziki yapılaşmaları bitirip, oradaki yapıların içerisinde ticari, sosyal, kültürel ve tarihi turistik anlamda Silleye değer katacak faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili çalışmaları da devam ettireceğiz. Yine Sille’nin girişindeki Hacı Ali Ağa Hamamı'nın restorasyonu tamamlandı. Burayı da bir karşılama merkezi ve misafirlerimize Silleyi tanıttığımız bir merkez olarak kullanmayı planlıyoruz.

Yazır Mahalle Külliyesi’nin yapımı sürüyor

Hatice Hatun Mahalle Külliyesi artık bir örnek oldu ve mahalle külliyelerinin sayılarını arttırıyoruz. Bu kapsamda Yazır Mahallemizde Real Alışveriş Merkezi'nin hemen arkasındaki alanda mahalle külliyesi inşaatı devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Cami merkezli olan külliyemizde çocuk mektebi, sosyal tesis, millet kıraathanesi ve aile sağlığı merkezi bulunacak ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hizmet verebileceğimiz bir alan ortaya çıkmış olacak.

Kelebekler Vadisi Kafe ve Restoran Projesi’ni hayata geçiriyoruz

Şehrimizde artık Konya dışından gelen misafirlerimiz hem Konya kültürünü, gastronomisini görebilecekleri, lezzetleri tadabilecekleri yeni yerden oluşmasını istiyorlar. Konya Tropikal Kelebek Bahçemiz de çok sayıda turisti ağırladığımız bir merkez. Hemen Tropikal Kelebek Bahçemizin yan tarafında bulunan alanda Kelebekler Vadisi kafe ve restoran projesini hayata geçiriyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah bu restoran projemizi tamamladıktan sonra gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz yeni bir alanı da kazandırmış olacağız.

Gevale Kalesi’nde 4. Etap restorasyon çalışmalarını yürüteceğiz

Gevale Kalesi restorasyonu artık son etabına geldi. Uzun zamandır burada çalışmalarımız devam ediyordu ve 4. etap restorasyon çalışmalarıyla ilgili proje çalışmaları ve kurul süreçleri tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşallah ihalesini gerçekleştirerek hem son etap restorasyonu yapmış olacağız. Hem de artık Gevale'ye ziyaretçi çıkarabileceğimiz şekilde oradaki gezi güzergahları, anlatımlar, karşılama merkezinin de içerisinde bulunduğu bir merkezi hayata geçirmiş olacağız.

Parsana Mahallemizde bölgeye değer katacak bir park alanını hayatta geçiriyoruz.

Parsana Mahallemizde yeni hazırladığımız Güzel Sanatlar Lisemizin arkasında 39 bin m²’ lik alanında yeni bir park yapımına başladık. Burada da hem mahallemize hizmet verecek hem de bölgede Güzel Sanatlar Lisesi'nin hemen arkasında bulunan alanda park alanları, yeşil alanları, oyun alanları ve otopark alanlarıyla birlikte bölgeye, ilçeye değer katacak bir park alanını hayatta geçiriyoruz.

Sille Baraj Parkı'na nitelikli ve kaliteli bir restoran yapıyoruz

Yine Sille Baraj Parkı'nda daha önceden mevcut olan bir restoranımız vardı. Burayı Devlet Su İşlerimizle de görüşerek yeni projelerini hazırladık ve daha geniş kapsamlı hem vatandaşlarımıza hem Konya dışından gelen misafirlerimize hizmet verebileceğimiz nitelikte kaliteli bir restorana dönüştürüyoruz. Burada da inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. İnşallah 2026 yılı içerisinde buradaki inşaatı da tamamlayarak bu restoranda hizmet almayı planlıyoruz.

Konya Spor Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi’ne Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha kazandırdık

2025 yılı içerisinde tamamladığımız yatırımlarımızdan Konya Spor Lisesi bahçesinde yaptığımız Kapalı Spor Salonu ve Suni Çim Saha tamamlanmıştı. Açılışını gerçekleştirdik ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Yine Selçuklumuzun en değerli okullarından bir tanesi Selçuklu Fen Lisesi’nin bahçesinde hem kapalı spor salonu hem de suni çim sahanın yapımını tamamladık ve hizmete aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde resmi açılışını da gerçekleştireceğiz.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile sağlıkta önemli bir iş birliğini hayata geçirdik

Yine Yazır Mahallemizde yapımını tamamladığımız Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ni hayata geçirdik. İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Burada aslında örnek bir iş yapıldı. Tabi insanlarımız için her alanda mutlaka elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu manada da İl Sağlık Müdürlüğümüzle de önemli bir iş birliğini hayata geçirerek örnek bir projeyi de gerçekleştirmiş olduk. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde psikiyatri bölümünde tedavi gören hastalar çok farklı atölyelerde faaliyet gösteriyorlar şuanda orda da el sanatları ile ilgili, müzikle, gastronomi ile ilgili gruplar oluşmaya başladı. Sağlıklı Yaşam Merkezi’de bütün vatandaşlarımıza hizmet veren önemli bir merkez. Sağlık hizmetleri noktasında Konya’mızda sağlıklı hayat merkezleri vatandaşlarımızın sıkça ziyaret ettiği merkezler haline geldi.

Güzel Sanatlar Lisemizin açılışını gerçekleştireceğiz

Güzel Sanatlar Lisemizi tamamladık. Güzel Sanatlar Lisemiz 11 bin 680 m²’lik arsa alanıyla, 10 bin 880 m²’lik, inşaat alanıyla ve içerisinde bulunan 450 kişilik çok amaçlı salonuyla, 34 adet bireysel çalışma odasıyla, laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle, sergi alanlarıyla, derslikleriyle, müze alanıyla, fuaye alanıyla son derece nitelikli ve örnek bir bina oldu. İnşallah bu ay sonuna kadar tefrişi tamamlanacak. Milli Eğitim Müdürlüğü’müz bununla ilgili çalışmalar yürütüyor. Hedefimiz 2. dönem öğrencilerimizi yeni okulumuzda ders yapabilmelerini sağlayabilmek. İnşallah önümüzdeki günlerde orada dersler başladıktan sonra Milli Eğitim Bakanımızla birlikte açılışını gerçekleştireceğiz.

Eğitim, spor ve kütüphanecilik hizmetlerimiz yoğun ilgi gördü

Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi ve okul kütüphaneleri olmak üzere tüm kütüphanelerimizden 2025 yılında 774 bin 618, SETAP Okul Dışı Öğrenme Ortamlarımızdan ise 39 bin 341 kişi faydalandı. 561 takım ve 1071 yarışmacı ile TEKNO-SEL 2025 organizasyonunu düzenledik. Selçuklu Spor Okullarımızdan yaz ve kış döneminde 15 branşta toplamda 28 bin 075 çocuğumuz eğitim aldı. Selçuklu Belediyespor Kulübü 20 branşta, 15 bin 868 Lisanslı Sporcu, 238 Milli Sporcu sayısı olmak üzere toplamda 178 madalya sayısı ile önemli bir başarıya imza attı.

Yeşil alan, çevre ve GES Projelerini başarıyla uyguladık

2025 yılında da çevre duyarlılığımızı ön plana çıkaracak faaliyet yürüttük. Bu anlamda yeşil alan çalışmaları kapsamında 48 bin 473 adet fidan dikimi gerçekleştirdik ve 68 bin 670 metrekare yeşil alan çalışması yaptık. Aynı zamanda Sıfır Atık ve Yenilenebilir Enerji çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük. Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası Çatısı, Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi Çatısı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Bağrıkurt Mahallesi’ne kurduğumuz GES panelleri ile toplam 2.035.235,425 kWh enerji üretimi elde ettik.

Asfalt ve altyapı çalışmalarımız Selçuklu’ya değer kattı

Altyapı yatırımlarına da değinen Pekyatırmacı; geçtiğimiz yıl ekiplerimiz 862 bin 639 m² asfalt çalışması gerçekleştirildi. Kestel-Kadınhanı: 11 kilometrelik yol çalışmaları tamamlandı. Tepekent-Söğütözü: 12,5 kilometrelik yol çalışmaları tamamlandı Yine 224 bin 657 m² parke çalışması ve 64 bin 213 metre bordür bordür çalışması yaptık. Yine 2025 yılında 71 aracı filomuza dahil ettik ve toplam araç sayımız 421 oldu.

Aile yılında SAGEM ile önemli çalışmalara imza attık

Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM) hizmete açıldığı tarihten itibaren 2 bin 639 danışana, 10 bin 330 seanslık terapi, danışmanlık ve rehberlik hizmeti sundu. Sosyal belediyecilik faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelere 47 milyon 105 bin 847 TL destek sağladık. Mahallelerimize kazandıracağız yeni sağlık yatırımları için hayırseverlerimiz ve il sağlık müdürlüğümüzle protokoller imzaladık.

Sembol mekanlarımızda binlerce misafirimizi ağırladık

Müzeler Kültür ve Sanat Etkinlikleri başlıklarında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Çiçek Bahçesi, Park ve Müzelerini toplam 1 milyon 350 bin 045 kişi ziyaret ederken, Selçuklu Kongre Merkezi etkinliklerine 4 milyon 190 bin, Şivlilik etkinliklerine ise 450 bin kişi katılım sağladı. Sanat Akademisi gerçekleştirilen organizasyonlarla 46 bin 470 kişiye ulaştı.