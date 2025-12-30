Selçuklu’da şehir vizyonu masaya yatırıldı

Konya’nın Selçuklu Belediyesi'nce, kentin ve ilçenin kültürel, sosyal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla basın mensuplarına yönelik tanıtım gezisi gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi yetkilileri ile çok sayıda gazetecinin katıldığı program iki gün sürdü. Tanıtım gezisi kapsamında Selçuklu Belediyesi’nin öne çıkan proje ve destinasyonları yerinde incelendi. Konuklar, Konya’nın köklü geleneklerinden Şivlilik hakkında bilgi alırken; Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nı, tarihi Sille Mahallesi’ndeki Aya Elenia Müzesi’ni, yapımı devam eden Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni, inşaatı tamamlanan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ve Mevlana Müzesi’ni ziyaret etti.

ŞEHİRCİLİK VE TURİZM HEDEFLERİ ANLATILDI

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’ya gelen gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında bir araya gelerek ilçenin şehircilik, turizm ve sosyal belediyecilik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selçuklu’nun tarihi ve kültürel mirasıyla Konya turizmine önemli katkılar sunduğunu belirten Pekyatırmacı, özellikle Sille başta olmak üzere yürütülen restorasyon ve tanıtım çalışmalarının şehre olan ilgiyi artırdığını söyledi. Konya’nın yalnızca günübirlik ziyaret edilen bir şehir olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Pekyatırmacı, daha uzun süreli konaklamaya imkân tanıyan güçlü bir turizm destinasyonu oluşturmak istediklerini dile getirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE AİLE ODAKLI YAKLAŞIM

Toplantıda Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen sosyal ve kültürel projelere de dikkat çekildi. Geleneksel Şivlilik geleneğinin bu yıl da “Şivlilik Çocuk Bayramı” adıyla düzenlendiği belirtilirken, binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde üç ayların manevi atmosferinin çocuklara aktarılmasının hedeflendiği kaydedildi. Başkan Pekyatırmacı, bu tür organizasyonların çocukları ve aileleri merkeze alan sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Selçuklu’nun tarih, kültür ve sosyal yaşamı birlikte güçlendiren bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Pekyatırmacı, “Şehre değer katmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

SOBE’DEN TAM DONANIMLI OTİZM MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, otizmli bireylere yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin en kapsamlı otizm merkezlerinden biri olan SOBE’de; eğitim sınıflarının yanı sıra spor salonları, terapi alanları ve sosyal gelişimi destekleyen uygulama alanları bulunuyor. Erken yaşta başlayan ve sürekli eğitim modelinin uygulandığı merkezde, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyen spor faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. Pekyatırmacı, "Nitelikli eğitimler ve hayata geçirilen projeler sayesinde bugüne kadar 42 öğrencinin otizm tanısı kalkmış, 11 otizmli bireyin istihdam edilmesi sağlanmıştır" dedi.

SPORCU ÜSSÜ SELÇUKLU

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi’ni hayata geçirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 18 farklı spor branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi hedefleyen tesisin son derece kapsamlı bir proje olduğunu söyledi. Pekyatırmacı, bir günde toplam 3 bin 360 sporcunun, aynı anda ise 680 sporcunun yararlanabileceği merkezin, Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı sporcu yetiştirme merkezi olacağını belirterek, “Merkezimizi önümüzdeki bahar sezonunda gençlerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.







