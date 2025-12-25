Yeni Şafak
Dijital hizmet vergisine indirim kararı

09:5025/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
AA
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dijital hizmet vergisi oranının 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Dijital hizmet vergisi oranlarında indirime gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.

Söz konusu karar yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.



#Dijital Hizmet Vergisi
#Resmi Gazete
#vergi
