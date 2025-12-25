Sigortacılıkta yenilikçi uygulama dönemi başlıyor

Müşteri deneyimini sadece bir strateji değil, aynı zamanda kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Müşteri odaklılığı tüm çalışanlarımızın sahiplendiği ortak bir kültür olarak benimsiyoruz. Empatix programımız da bu kapsamlı dönüşümün yapı taşı niteliğinde. Bugünün dinamik sigorta dünyasında, geleneksel yaklaşımların ötesine geçen yaratıcı ve içgörüye dayalı uygulamalar büyük önem taşıyor. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, süreçlerimizi bu bakış açısıyla iyileştirmek ve empatiyi kurum genelinde yaygınlaştırmak için somut adımlar atıyoruz. Empatix programımız ile bu kültürü sahiplenecek ve ileriye taşıyacak güçlü bir iç dinamiğe sahip oluyoruz. Sigortalılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, geniş bir ürün gamında yenilikçi çözümler sunuyor ve sektörümüzde fark yaratan işlere imza atarak büyüyoruz. Ray Sigorta olarak hem sigortalılarımızın hem de iş ortaklarımız olan acentelerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital ve operasyonel hizmetlerle bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.