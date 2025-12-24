EPDK doğal gaz piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti

ithalat lisans başvuruları kapsamında ithalat sözleşmesinde, talep edilen lisans süresi boyunca her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarları, sözleşme süreleri ve süre uzatımları, öngörülen yıllık ve mevsimlik doğal gaz ithalat miktarları ile teslim ve/veya giriş noktası hususlarını içeren hükümler yer alacak.

Toptan satış lisansı sahibi üretim şirketlerinin ilgili ve diğer mevzuattaki teknik kriterlere uymak ve diğer mevzuattan kaynaklanan izin, ruhsat, onay alma yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla, herhangi bir satış faaliyeti yapmaksızın, ilgili lisanslarında kayıtlı bulunan üretim sahalarında ürettikleri doğal gazı sıkıştırarak, üretim sahaları arasında sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak taşınması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyet için CNG satış ve/veya CNG iletim ve dağıtım lisansı almalarına gerek olmayacak. Söz konusu lisans sahibi tüzel kişiler, bu kapsamdaki sıkıştırma ve/veya taşıma faaliyetleri için CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerden hizmet alabilecek.