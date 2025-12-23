FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kasımda 101,12 puana yükseldi

Türkiye ekonomisini bünyesindeki banka dışı finans sektörü oyuncularıyla büyütmek için faaliyet gösteren Finansal Kurumlar Birliği (FKB), İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği ‘Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi’nin (FKB-EGE) Aralık ayı bültenini yayımladı.

Finansal sistemin sağlıklı işleyebilmesi ve gelişebilmesi için çatısı altındaki 5 sektöre ait 132 şirketle finansmana erişimi kolaylaştırarak, ekonomik gelişmeye katkı sağlayan FKB’nin Kasım ayı endeksi ve Aralık ayı beklenti anketi verilerinde; orta-uzun vadede para politikası duruşunun, enflasyon beklentilerine yansımaya devam ettiği görüldü.





FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi Aralık ayı sonuçlarına göre; Aralık ayı enflasyon beklentisi, yüzde 1,70 olarak tahmin edildi.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi; geçen yılın aynı dönemi olan Kasım 2024’te 100,18 puan değerindeyken, 2025 yılına 97,90 değerinde başlayarak yılın ilk on bir ayında 3,22 puanlık bir artış gösterdi. Kasım 2025 itibarıyla, bir önceki aya göre 0,53 puan artarak 101,12 değerine yükseldi. Endeksin genel seyrine bakıldığında; azalış yaşanan ayların artış gözlemlenen aylar ile telafi edildiği ve endeks değerlerinin 2025 yılında ortalama bir değer etrafında küçük dalgalanmalar gösterdiği tespit edildi.





Öte yandan endeksin alt bileşenlerinden Faktoring Endeksi Kasım 2025’te bir önceki aya göre 0,28 puan artarak 101,43 değerini aldı. Endeksin diğer alt bileşenleri olan Finansal Kiralama Endeksi 0,85 puan artarak 104,30 ve Finansman Endeksi ise 0,46 puan artarak 97,63 değerini gördü.





FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi Aralık ayı sonuçları çerçevesinde katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi Kasım ayına göre, 2025 yıl sonu için yüzde 0,08 puan artarak yüzde 3,31 oldu. 2026 yıl sonu için de beklenti oranının yüzde 0,06 artarak yüzde 3,63 olduğu görüldü. Aynı yıllar için OVP’nin sırasıyla yüzde 3,3 ve yüzde 3,8 ile IMF’nin sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 3,3 olan öngörüleriyle karşılaştırıldığında, katılımcıların GSYH büyüme oranı beklentisi, 2025 yıl sonu için OVP ve IMF öngörüsünün üzerinde, 2026 yıl sonu için OVP öngörüsünün altında ve IMF öngörüsünün ise üzerinde gerçekleşti.



