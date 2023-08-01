Sembol bina müze oluyor

Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda zemin etüt çalışmaları devam ediyor.
Arama kurtarma çalışmalarının en uzun sürdüğü yer olan Ebrar Sitesi’nde 250 vatandaş hayatını kaybetti.
Depremin anısının canlı tutulması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alana müze yapacak. Alanda şu an zemin etüt çalışmaları devam ederken, deprem riskine karşı da müzenin tek katlı olması planlanıyor.
04.17 VURGUSU YAPILACAK
Müzede depremin yaşandığı gün ve saat olan 6 Şubat ve 04.17’yi çağrıştıran semboller yer alacak. Şehirde hayatını kaybedenlerin isimleri, fotoğrafları ve eşyaları sergilenecek. Böylelikle hafıza diri tutulacak. Deprem anında nelerin yaşandığı gelecek nesillere anlatılacak. Müzenin bir bölümünde depremde zarar gören sembol yapılardan kalan parçalar yer alacak.