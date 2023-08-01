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Sembol bina müze oluyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde en büyük yıkımlardan birisi de kentteki Ebrar Sitesi oldu. 28 bloktan oluşan sitenin, depremde 8 bloğu yıkıldı ve geri kalan blokları ise kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Güney ve
04:00 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda zemin etüt çalışmaları devam ediyor.

Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda zemin etüt çalışmaları devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarının en uzun sürdüğü yer olan Ebrar Sitesi’nde 250 vatandaş hayatını kaybetti.

Depremin anısının canlı tutulması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alana müze yapacak. Alanda şu an zemin etüt çalışmaları devam ederken, deprem riskine karşı da müzenin tek katlı olması planlanıyor.

04.17 VURGUSU YAPILACAK

Müzede depremin yaşandığı gün ve saat olan 6 Şubat ve 04.17’yi çağrıştıran semboller yer alacak. Şehirde hayatını kaybedenlerin isimleri, fotoğrafları ve eşyaları sergilenecek. Böylelikle hafıza diri tutulacak. Deprem anında nelerin yaşandığı gelecek nesillere anlatılacak. Müzenin bir bölümünde depremde zarar gören sembol yapılardan kalan parçalar yer alacak.





#Deprem Bölgesi
#Ebrar Sitesi
#Zemin Etüt çalışması
32 dakika önce
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