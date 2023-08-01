Sembol bina müze oluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin yıktığı Kahramanmaraş’ta kalıcı konutların yapımını hız kesmeden sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, “Kahramanmaraş’ımıza, 82 bin 104 konut, 30 bin 310 köy evi olmak üzere, toplamda 112 bin 414 konut yapacağız. Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli yuvalarına yerleşene kadar biz buradayız” dedi.