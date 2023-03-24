Seneye evimizde inşallah

“Asrın Felaketi”yle sarsılan 11 şehirdeki depremzedeler, Ramazan’ın ilk sahuruna buruk bir şekilde kalktı. Çadır ve konteyner kentlerdeki vatandaşlar hem aşevlerinde dağıtılan hem de kendi yaptıkları yemeklerler ilk sahur sofralarına oturdu.

ÇOK ŞÜKÜR BERABERİZ

Büyük yıkımın merkezi olan Kahramanmaraş’ta depremzedeler Ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı. 33 yaşındaki Kemal Çalı, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldığı çadırda hazırlıklarının ardından ailecek sahur sofrasına oturdu. Kemal Çalı, depremde evlerinin zarar gördüğünü anlatarak, "Elhamdülillah bugün Ramazanın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye Rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah" dedi.

ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN

Depremin vurduğu bir diğer kent Hatay’da da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler Ramazan’ın ilk sahuruna kalktı. Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yedi. Konteynerlerde yaşayan depremzedelerden Fatma Abbasoğulları, depremden kurtulup buraya geldiklerini, kaldıkları yerin güzel olduğunu söyledi. Devletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Abbasoğulları, "Çok şükür sahur da veriyorlar bize. Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

SEL FELAKETİNİ DE ATLATTILAR

Deprem felaketinin ardından bir de sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfa’da ise, vatandaşlar bu afetlerin son bulması duasıyla sahurlarını yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentteki 14 mahallede vatandaşlar için sahur kumanyası dağıttı. Şanlıurfa Valiliği tarafından da deprem nedeniyle evlerine giremedikleri için farklı mekanlarda sahur yapan vatandaşlara gıda desteği yapıldı. Malatya, Osmaniye ve Kilis'te de vatandaşlar çadır ve konteyner kentlerde Ramazan ayının ilk sahurunu yaptı.

Depremlerin ardından Mersin’in Silifke ilçesine gelen depremzedeler de ilk sahurlarını burada yaptı. Silifke İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleşen yaklaşık 70 depremzedeye görevliler tarafından sahur için kahvaltılık hazırlandı. Depremzedeler ilk sahuru yurttaki öğrencilerle yaptı. 40 gündür eşi ve 2 çocuğuyla yurtta kaldığını anlatan Ebru Güngör, "Bugün ilk sahura kalktık. İnşallah Rabbim nasip ederse gelecek yıl evimizde orucumuzu tutarız. Maddi ve manevi destek olan herkese, devletimize teşekkür ederiz" dedi.



