Şentop'tan fezleke açıklaması: Bundan sonrası komisyonda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28’i HDP'lilerin olmak üzere Meclis'e gönderilen 33 fezlekeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Dosyalar daha çok terörle ilgili. Bundan sonra Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir" dedi.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 10:30 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 11:08 Yeni Şafak