Gündem Seri katil cinayetleri kitabında anlatmış Kurbanların gerçek ismini kullanmış
KOCAELİ

Seri katil cinayetleri kitabında anlatmış: Kurbanların gerçek ismini kullanmış

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 4 kişiyi öldüren silahlı saldırganın cinayet planını daha önce yazdığı kitaplarda anlattığı ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Seri katil cinayetleri kitabında anlatmış: Kurbanların gerçek ismini kullanmış
Lyndon James McLeod

CNN'in araştırmasına göre, 27 Aralık'ta ABD'nin Denver şehrinde 4 kişiyi öldürdükten sonra polisin etkisiz hale getirdiği Lyndon James McLeod'un "Roman McClay" takma adıyla yazdığı "Yaptırım" isimli 3 serilik kitabında kurbanların gerçek kimliklerini kullandığı anlaşıldı.

  • 47 yaşındaki saldırganın bir kitabında, polis kıyafetleri giyen Lyndon Macleod isimli karakterin Michael Swinyard isimli bir diğer karakteri Denver'daki bir adreste öldürdüğünü yazdığı tespit edildi. Adli tıp raporunda McLoad'ın öldürdüğü şahıslardan birinin adının Michael Swinyard olduğu doğrulandı.

Denver'daki olayda aynı gün öldürülen Alicia Cardenas isimli kadının da katilin kaleme aldığı başka bir kitabında aynı isimle cinayete kurban giden bir karakter olarak işlendiği kaydedildi.

ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 27 Aralık'ta çıkan silahlı çatışmada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

DÖRT FARKLI BÖLGEDE ÇATIŞMA

  • Denver polisinin basın açıklamasında, daha sonra Lyndon James McLeod olduğu anlaşılan saldırganın kent merkezinde "bir dizi şiddet olayına" karıştığı, dört farklı bölgedeki çatışmaların saldırgan dahil 5 kişinin hayatına mal olduğu belirtilmişti.

Denver polis şefi Paul Pazen salı günü McLeod'un "kolluk kuvvetlerinin radarında" olduğunu ve daha önce 2 defa soruşturma geçirdiğini doğrulamıştı.

Dolmabahçede ikinci perde

Dolmabahçe'de ikinci perde

​Mücadelenin canlı anlatım sayfasını takip etmek için tıklayın.
İstanbul sise teslim

İstanbul sise teslim

Akşam saatlerinde etkili oldu.
Araç sahipleri dikkat: Cezası yeni yılda 2 bin 815 lira oldu

​Türkiye'nin 30 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Milli Eğitim Bakanı Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.