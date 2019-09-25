Sesimiz daha gür çıkacak

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın (KKTK), Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi nezdinde ve insani yardım dünyasında resmen tanınması için Türk Kızılayı, Uluslararası Hilal İslam Komitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu (KKTKD) dün Girne’de bir araya geldi.

Kerem Kınık

Toplantıya 42 ülke Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneği katıldı. Toplantıya KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, KKTKD Başkanı Abdoul Azize Diallo, KKTK Başkanı Bülent Çıraklı ve UHİK Başkanı Ali M. Buhedma katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, KKTC’nin yaşadığı sıkıntılar ve KKTK davasının 42 ülkeden gelen Kızılay ve Kızılhaç başkanlarının katılımıyla dile getirileceğini belirten Kınık, “Yapılan haksızlıklar çifte standartları yüksek sesle dile getireceğiz. 2’nci Girne deklarasyonuyla dünyaya çağrıda bulunacağız. KKTC’nin insancıl yardım almaya hakkı olduğunu dünyaya açıklayacağız. KKTK adada başarılı işlere imza atmıştır. Biz de Türk Kızılayı olarak gerekli desteği veriyoruz” dedi.

MESAJI GİRNE’DEN VERDİK

Özellikle Doğu Akdeniz’in çok konuşulduğu ve dünyada insanların ve toplumların haklarının ihlalinin arttığı bir dönemin içerisinde Kuzey Kıbrıs davasının ihmal edilmemesinin gerektiğini belirten Kınık, “Toplantıda, bu dönemde Kuzey Kıbrıs davasının ihmal edilmemesi, unutulmaması adına öncelikle 42 ülkeden gelen temsilciler zaten bir mesaj vermiştir. Bunun dışında somut aksiyon planları ve yol haritasıyla beraber bundan sonraki süreçte daha aktif bir şekilde özellikle Cenevre’de Kızıl Haç Komitesi ve federasyon nezdinde yürütülecektir. Dolayısıyla sesimiz daha gür çıkacaktır” diye konuştu.

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