Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: Bir yaralı

Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi. H.K. (44), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. H.K. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.