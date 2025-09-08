Yeni Şafak
Seyir halindeki otomobile ateş açıldı: Bir yaralı

23:368/09/2025, Pazartesi
DHA
Saldırıda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Saldırıda yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de seyir halindeki otomobile ateş açıldı. Nusaybin ilçesinde gerçekleşen olayda otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devrim Mahallesi Huzur Sokak’ta meydana geldi. H.K. (44), otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. H.K. yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.K., ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Mardin
#Nusaybin
#Saldırı
#Silah
