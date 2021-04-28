Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sezai Karakoçtan soykırım tepkisi Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar
İSTANBUL

Sezai Karakoç'tan 'soykırım' tepkisi: Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar

Şair, mütefekkir ve Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımasına sert tepki gösterdi. Bir açıklama yayınlayan Karakoç, Müslümanları yüz yıl sonra hala soykırım yapmakla suçlayanların bu cesareti Müslümanların dağınıklığından aldığına dikkat çekti. Karakoç, “Biz, bu sebepledir ki, altmış yıldan beri Müslümanların birleşmesi gerektiğini her vesileyle söyledik, yazdık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoçtan soykırım tepkisi: Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar
Sezai Karakoç

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Sezai Karakoç, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 'soykırım' iddialarına tepkilerini dile getiren bir açıklama yayımladı.

Yüce Diriliş Partisi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "Birinci Dünya Savaşı’nda her türlü soykırıma uğramış biz Müslümanları yüz yıl sonra halâ soykırımı yapmakla suçluyorlar. Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar" denildi. "Biz, bu sebepledir ki, altmış yıldan beri Müslümanların birleşmesi gerektiğini her vesileyle söyledik, yazdık" ifadelerinin yer aldığı metinde "Bu yüzden mahkemelerde süründük. Partimiz, Diriliş Partisi kapatıldı. Her türlü düşmanlığa maruz kaldık" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Allah’ın bize lûtfu olan ramazan geldi ve bizi her yıl olduğu gibi mucizevi manevi iklimine aldı. Allah’a hamdler olsun. O, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlarda ayakta durmamız için gereken gücü bize sağlamakta.

Öncelikle, dünyadaki bütün Müslümanların ramazanını kutlar, her türlü nimet ve sevabına kavuşmalarını umarız.

Esaret altında, her türlü zulümle ezilen kardeşlerimizin kurtulmasını, istilâya uğramış, işgal edilmiş, İslâm ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmalarını ramazanın yüzü suyu hürmetine Allah’tan dileriz.

Altmış yıldır, her vesileyle söylediğimiz, yazdığımız ve davranışlarımızla ortaya koyduğumuz gibi, Müslümanların başına gelen bu felâketlerin sebebi, küçük küçük devletçiklere bölünmüş olmaları, birleşmemeleri ve her birinin batıda, doğuda ve kuzeyde yabancı devletlerle kendi başlarına ilişki kurup onlara tâbi olmaları ve kendi aralarında bitmez tükenmez anlaşmazlıklar, düşmanlıklarla zayıf kalmaları, istilâcıların cesaretini arttırmaları ve topyekûn İslâm âlemi olarak toparlanmamız bakımından, vakit kaybetmeleri ve kaybettirmeleridir.

Bugün, Yemen’de, Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da, Filistin’de ve daha birçok İslâm ülkesinde süren savaşlar, açlık ve yoksulluklar, Afrika’da Müslüman halkların birbirine kırdırılması yürek yakıcı bir durum olarak göz önünde durmaktadır.

İslâm’ın, doğuşundan itibaren büyük devlet kurması, Peygamber Efendimizin kurduğu devletin büyütülmesi, devam ettirilmesi ve bunun 20. yüzyıla kadar getirilmesi bir lüks değildi, bir zorunluluktu. Müslümanların bağımsızlıklarını, inançlarını, maddî ve manevi bütün varlıklarını, şeref ve haysiyetlerini, onurlarını korumaları için olmazsa olmaz bir şart, bir gereklilikti.

Yüz yıldır, Osmanlı devletinin yıkılmasından bu yana, Müslümanlar, gerek kişiler olarak, gerekse topluluk olarak bu güvenceden mahrumdurlar. Olup bitenlerin temel sebebi budur.

Birinci Dünya Savaşı’nda her türlü soykırıma uğramış biz Müslümanları yüz yıl sonra halâ soykırımı yapmakla suçluyorlar

Birinci Dünya Savaşında, Osmanlı Devletini yıkarken, Müslümanlara büyük katliamlar, soykırımları uygulayıp milyonlarca Müslümanı öldürten, ülkelerini yakıp yıkan, daha sonra da bugüne kadar katliamlarını, soykırımlarını devam ettiren, Cezayir’de iki milyon insanı öldürten, Afrika’da milyonlarca insanı birbirine kırdırtan, Afganistan’da, Irak’ta şu anda bile katliamlarını sürdüren Amerika ve Avrupa, kahraman Doğu Türkistanlıları zulümleri altında inleten Çin, Kırım ve birçok İslâm ülkesini istilâ etmiş olan Rusya, kendilerinin sebep olduğu Birinci Dünya Savaşı sırasında bizim gibi zarara uğrayan yurttaşlarımız Ermenileri bahane ederek, her yıl “soykırımı yaptınız” diyecekmiş gibi görünüp devletimizi tehdit ederek isteklerde bulundular ve şimdi de, daha da ileri gidip, utanmadan, “soykırımı yaptınız”, dediler. Soykırımını ta atalarından itibaren icat edip uygulayan, Kızılderilileri yok edip topraklarına yerleşen, tarihte milyonlarca insanı öldüren, öldürten, Roma zulümlerini icra edenler, Birinci Dünya Savaşı’nda her türlü soykırıma uğramış biz Müslümanları yüz yıl sonra halâ soykırımı yapmakla suçluyorlar. Bu cesareti Müslümanların dağınıklığından alıyorlar.

Biz, bu sebepledir ki, altmış yıldan beri Müslümanların birleşmesi gerektiğini her vesileyle söyledik, yazdık. Bu yüzden mahkemelerde süründük. Partimiz, Diriliş Partisi kapatıldı. Her türlü düşmanlığa mâruz kaldık.

Şimdi yapılması gerekeni, çok önceden defalarca söyledik, yazdık. İki örnek olarak, 19 Ekim 2007 tarihinde ve 10 Haziran 2010 tarihinde yayınladığımız bildirilerimizi bu bildirimizin devamı olarak sunuyoruz.

Bütün Müslümanların bir araya gelerek birleşmelerini, en büyük güç olarak doğuya, batıya, kuzeye, İslâm düşmanlarına dur demelerini, İslâm Milletinin ve Medeniyetinin yeniden dirilişe ermesini Allah’tan dileriz."

2007 ve 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen bildirilere ulaşmak için tıklayın...

ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: Soykırım ifadesini kullandı
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'dan tarihi skandal: Soykırım ifadesini kullandı
Abone Ol Google News
17 Mayısa kadarhayatımız böyle olacak

17 Mayıs'a kadar
hayatımız böyle olacak

Tam kapanma kuralları belli oldu.
Casuslukta ikinci perde

Casuslukta ikinci perde

​Gizli bilgileri yabancılara sattılar.
Devlet Arşivleri Başkanı Ünal Yeni Şafak’a konuştu: Hodri meydan işte belgeler

Cesareti dağınıklığımızdan alıyorlar

Cesareti dağınıklığımızdan alıyorlar

Sezai Karakoç'tan 'soykırım' tepkisi.
Hindistan'da<br>felaket görüntüleri

Hindistan'da
felaket görüntüleri

​Salgın kontrolden çıktı, cenazeler sokaklarda yakılıyor.
Yüzde 84<br>aşıya ikna oldu

Yüzde 84
aşıya ikna oldu

​Vaka sayılarında bayram sonrası hedef 10 binin altına düşmek.

Kripto'ya<br>Takasbank formülü

Kripto'ya
Takasbank formülü

​Saklama ve transfer yetkilerini sınırlandırma şartı getiriliyor.
İyilik ülkesiyiz

İyilik ülkesiyiz

​Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorlar.
Kilosu 30 dolar

Kilosu 30 dolar

​2 kişi kaçak avlanırken yakalandı.
Bu görüntüler<br> Müslüman bir ülkeden değil

Bu görüntüler
Müslüman bir ülkeden değil

​Rakip takım oyuncusu orucunu açabilsin diye maçı durdurdular.

Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı.
Galip yok ama <br>avantaj Chelsea'nin

Galip yok ama
avantaj Chelsea'nin

​Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki kabusu.

Personel Genel Müdürlüğü genelge ile duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram ikramiyesini açıkladı.

​Sağlık Bakanlığı son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.