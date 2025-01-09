Siber güvenliğe çatı kuruluş

Türkiye’yi siber alanda güçlendirecek Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürütecek olan Siber Güvenlik Başkanlığı, ulusal güvenliğin siber tehditlere karşı korunmasında merkezi bir rol üstlenecek. Başkanlığa 135 kadro tahsis edilecek.

12 GÖREVİ VAR

Kararname ile yeni oluşturulan başkanlığın görev ve yetkileri 12 başlık altında özetlendi. Buna göre başkanlık, ulusal siber güvenlik stratejileri belirleyecek. Bunların uygulanması ve takip edilmesinden sorumlu olacak. Bu kapsamda, siber güvenliğin sağlanması için politika ve strateji geliştirme, eylem planları hazırlama gibi görevler üstlenecek.

SİBERE MİLLİ ÜRÜN

Ayrıca başkanlık, kamu ve özel sektör iş birliğini artırarak yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine öncülük edecek. Toplumda siber güvenlik bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyecek başkanlık, siber güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve önleyici tedbirler almak için kapsamlı bir çalışma yürütecek.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Kritik altyapıların korunması ise öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ulusal siber güvenlik ekosisteminin sağlam bir temele oturtulması hedeflenirken, kamu kurumları, özel sektör

ve üniversiteler arasındaki iş birliği de güçlendirilecek.

STK’LARLA ÇALIŞMA GRUPLARI

Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımıyla çalışma grupları oluşturabilecek.

Yurt içi ve yurt dışında temsilcilik

Siber Güvenlik Başkanlığı, yurt içinde temsilcilik açabilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında da temsilcilik kurabilecek. Başkanlığa bağlı üç genel müdürlük ile iki daire başkanlığı olacak. Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğünün dışında dış ilişkiler ve yönetim hizmetleri daire başkanlıkları ile hukuk ve halkla ilişkiler müşavirlikleri de bulunacak.







