Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak

"Özellikle konu iletişim ve medya olunca, yapay zekaya dair tartışmaların bir boyutu kaçınılmaz olarak toplumsal değerleri ve demokratik süreçlerimizi nasıl koruyup olgunlaştıracağımıza geliyor. Çünkü mesele sadece teknolojinin sunduğu imkanlar değil, bu imkanların nasıl ve ne amaçla kullanıldığıdır. Gazze'de yaşananları görüyoruz, Lübnan'da yaşananları hep birlikte gördük. Teknolojik imkanlar insanlık dışı amaçlarla soykırım amacıyla kullanıldığında en ileri teknolojiler maalesef en insanlık dışı sonuçlar üretiyorlar. Yalnız şunun da görülmesi gerekir, işin bir insana dönük tarafı var soykırım dediğimiz bir topluluğu, bir kültürü ortadan kaldırmaya dönük yapılan eylemler, bir taraftan da hakikat kırımlığı, hakikat soykırımlığı var. Gerçekliği, bilgiyi toplumdan ve tüm dünyadan gizleme veya yeniden kurgulayıp farklı bir şekilde topluma, dünyaya sunma çabası var. En ileri teknolojiler kullanılarak hakikat çarpıtılmaya, gizlenmeye, dönüştürülmeye çalışılıyor, bununla mücadele etmek durumundayız."